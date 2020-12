Capodanno 2021, i buoni propositi per il nuovo anno/ I consigli e da dove cominciare

Con il Capodanno 2021 alle porte state pensando a tutto fuorché ai buoni propositi per il nuovo anno. Perché farli se poi arriva un’annata come il 2020 a spazzare via i nostri progetti? Partiamo da qui allora. Il primo proposito buono per il nuovo anno può essere proprio l’ottimismo, quello che è venuto meno a causa della pandemia di Covid. La possibilità di lasciarci alle spalle questi mesi difficili deve allora rappresentare il motivo di slancio per guardare al futuro con fiducia. Dovremo continuare a fare sacrifici, è vero, ma sarà meno pesante farlo vedendo la luce in fondo al tunnel, cioè la vaccinazione di massa. Prendetevi allora del tempo per riflettere su cosa potete cambiare con spirito di buona volontà. Ad esempio, potete valutare di scandire meglio le vostre giornate: alzarvi presto al mattino, regolarizzare le ore di sonno e aggiungere delle attività che non siete soliti fare, a partire da quella sportiva, visto che lockdown e restrizioni ci ha “appiattiti”. Del resto, mens sana in corpore sano. Non vi parliamo di dieta per non affliggervi, ma sicuramente potreste ripartire da un’alimentazione più salutare nel 2021.

CAPODANNO 2021, BUONI PROPOSITI PER IL NUOVO ANNO

Se poi siete fumatori, allora senza dubbio tra i primi buoni propositi da stilare a Capodanno 2021 deve esserci togliere o almeno diminuire il vizio del fumo. C’è poi chi ha tante passioni, ma non riesce a coltivarle a causa del lavoro e una quotidianità frenetica, oltre che forse per una buona dose di pigrizia. Ma sono modi per staccare la spina e riscoprire lati di sé inediti. Riscoprite i vostri hobby oppure valutatene di nuovi: datevi all’arte o alla scrittura, alla musica o al giardinaggio. La vera rinascita, però, parte da sé, per questo dovreste valutare per la lista dei buoni propositi di Capodanno 2021 l’eventualità di inserire un cambiamento nel proprio atteggiamento. Se avete delle paure, decidete di affrontarle per superarle. Se avete un lavoro che vi piace, impegnatevi di più per ottenere una promozione o raggiungere un traguardo. Se invece non vi soddisfa, fate in modo di trovarne uno che vi piaccia, anche se il contesto è complicato. Bisogna anche decidere di inserire tra i buoni propositi di Capodanno 2021 anche il prendersi cura di sé e della propria salute.

Più facile a dirsi che a farsi? In effetti, molto spesso i buoni propositi per il nuovo anno restano tali, ma se volete evitare che accada lo stesso anche per quelli di Capodanno 2021, allora ecco qualche altro consiglio. Segnate i vostri progressi giornalieri, in modo tale monitorare i tuoi obiettivi e premiarti quando li raggiungi. Se siete tecnologici, allora saprete già che vi sono applicazioni di coaching che possono aiutarvi. E se non siete tecnologici ma il mondo dell’hi-tech vi ha sempre incuriosito, allora potete inserire anche qualche corso tra i buoni propositi di Capodanno 2021!



