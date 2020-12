Capodanno 2021 su Radio JukeBox, Wlady Tallini/ Brindisi con “quello delle suonerie”

Capodanno 2021 si potrà passare anche su Radio JukeBox insieme a Wladimiro Tallini. Ve lo ricordate? “Quello delle suonerie” che a inizio nuovo millennio divenne famoso per le pubblicità tormentone sulle polifoniche per i cellulari di allora dal Gattino Virgola a Materazzi ha fatto gol. In un anno complicato come il 2020, che va a finire, la rete metterà a disposizione del pubblico un programma per dedicare canzoni alle persone care e dunque per festeggiare tutti insieme anche se a distanza. Alla conduzione troveremo Vito Gioia e Clara Vercelli ovviamente ad accompagnare il mattatore della serata Wlady Tallini ormai volto popolare della tv locale piemontese. L’appuntamento sarà anche in diretta nazionale su La Grande Italia, canale 254 del digitale terrestre e dalle 22.00 su Bom Channel.

Capodanno 2021 su Radio JukeBox, Wlady Tallini per la fine dell’anno

Wlady Tallini ha parlato del Capodanno 2021 su Radio JukeBox che ha parlato di anno particolare e tremendamente triste per via del Covid-19. La gente così da nord a sud potrà salutarsi sulla radio con la possibilità di dediche tramite messaggi, video e canzoni. I numeri per intervenire in diretta sono il 3339997794 e 3331565646. Tallini ha voluto raggiungere le case degli italiani, soprattutto di quelli che a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus trascorreranno la serata da soli in casa, con un po’ di tristezza a pensare alla mezzanotte fatta di brindisi negli anni precedenti. Non sarà dunque solo L’anno che verrà su Rai 1 e Grande Fratello Vip su Canale 5, l’alternativa ce la offre Radio JukeBox.



