Capodanno 2022, buoni propositi nuovo anno/ Tra ricchezza e buona salute…

CAPODANNO, OBIETTIVI ALLA PORTATA (CON UN PO’ DI FORTUNA)

Inutile ribadire, come sempre almeno un elemento della famiglia è solito fare, che il passaggio da un anno all’altro è il frutto di una convenzione. Eppure il Capodanno 2022 sta lì a ricordarci che una stagione si è chiusa e un’altra sta per iniziare. Impossibile, di conseguenza, approciarsi ad essa con dei buoni propositi per il nuovo anno. Obiettivi non irraggiungibili ma alla portata, con un pizzico di sacrificio e di fortuna.

Capodanno 2022 in tutte le lingue del mondo/ Come farsi gli auguri di buon anno

Qualche esempio? Diciamo subito che avere come proposito quello di diventare la persona più ricca del mondo nel giro di un anno è – almeno sulla carta, non vi scoraggiate del tutto – alquanto complicato (a meno che tra i nostri lettori non ci sia qualche Paperone già a buon punto). Di contro darsi come obiettivo quello di essere più oculato nelle spese e di ritrovarsi tra un anno con un gruzzoletto in più da parte sembra essere invece più alla portata. Cosa c’entra la fortuna? Beh, gli imprevisti capitano: un telefono che si rompe, un pc che non funziona a dovere! Lì non c’è proposito che tenga: bisogna mettere mano al portafogli…

FUOCHI D'ARTIFICIO CAPODANNO 2022/ Video: show di luci e colori a Sydney e Dubai!

CAPODANNO, I BUONI PROPOSITI PER IL NUOVO ANNO

Altri buoni propositi da fare in questo Capodanno? Una buona idea può essere quella di correre a vaccinarsi contro il Covid per chi ancora non l’ha fatto. Che si tratti di prima dose o booster poco importa: ciò che conta è alzare le barriere contro un virus che nel 2021 speravamo di archiviare in maniera definitiva, ma che con la variante Omicron sta dando quello che speriamo sia al massimo un colpo di coda, il canto del cigno prima di restiturci alla cara vecchia normalità.

Certo, qualcuno potrebbe opporre che il Covid non è la sola problematica afferente alla sfera della salute da curare. E questo è vero: dunque, siete fumatori? Smettete subito, eliminate un terribile fattore di rischio per malattie cardiovascolari e patologie tumorali. Avete notato qualcosa che non va ultimamente nel vosto corpo? Un neo sospetto? Un nodulino che prima non c’era? Basta consultare internet, fissate un appuntamento col vostro medico e lavorate di prevenzione. Questi sì che sono buoni propositi per il nuovo anno. Molto più di quello di diventare la persona più ricca del mondo nel giro di 365 giorni. Ma pure quello non guasta…

IMMAGINI AUGURI BUON ANNO 2022 E BUONE FESTE/ Foto e frasi: "Speranza e sorrisi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA