Capodanno 2022 in tutte le lingue del mondo/ Come farsi gli auguri di buon anno

È giunto il momento di fare i primi auguri di Capodanno, buon anno 2022. Il 1° gennaio è arrivato e noi siamo pronti con il telefono in mano per inviare messaggi a parenti, amici, colleghi e conoscenti per augurare un buon 2022, ricco di salute e di belle soddisfazioni. Ma siete stufi dei soliti messaggi? Proviamo a scoprire come poter fare gli auguri in tutte le lingue del mondo…

FUOCHI D'ARTIFICIO CAPODANNO 2022/ Video: show di luci e colori a Sydney e Dubai!

Iniziamo questo viaggio tra gli auguri di buon anno 2022 in tutte le lingue del mondo con i più tradizionali: parliamo dell’happy new year in inglese, del bonne annèe in francese e dell’ein gutes neues Jahr in tedesco. Feliz ano nuevo per chi predilige lo spagnolo, mentre per chi preferisce scegliere il portoghese (e brasiliano) basterà scrivere feliz ano novo.

IMMAGINI AUGURI BUON ANNO 2022 E BUONE FESTE/ Foto e frasi: "Speranza e sorrisi..."

Capodanno, auguri di buon anno 2022 in tutte le lingue: dal norvegese all’esperanto

Passiamo adesso agli auguri di Capodanno, buon anno 2022, in lingue più originali rispetto a quelle già citate: eutychismenos o kainourgios chronos in greco, Šťastný Nový Rok in slovacco e in ceco, Godt Nyttår in norvegese, la mulţi ani in rumeno e Szczęśliwego Nowego Roku in polacco. Non bastano questi consigli per auguri di buon anno 2022 in lingue straniere? Passiamo a quelle più particolari, ecco una carrellata: gezuar vitin e ri in albanese, shnorhavor nor tari in armeno, Z novym hodam in bielorusso, chestita nova godina in bulgaro, gelukkig Nieuwjaar in olandese, onnellista uutta vuotta in finlandese, seh heh bok mani bat uh seyo in coreano, laimingų Naujųjų Metų in lituano e Cung Chúc Tân Xuân in vietnamita. Infine, ecco qualche consiglio a proposito delle lingue meno conosciute in assolute: tashi delek in tibetano, shine jiliin bayariin mend hurgeye in mongolo e felicxan novan jaron feliæan novan jaron in esperanto.

LEGGI ANCHE:

Betty White è morta/ Attrice di "Cuori senza età" stava per compiere 100 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA