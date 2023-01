Capodanno 2023, auguri di buon anno nelle lingue del mondo/ Inglese, cinese, romeno…

Capodanno 2023, il nuovo anno è ufficialmente iniziato! Avete già iniziato a inviare i primi auguri di buon Capodanno 2023, ma volete mandare un messaggio di gioia e speranza al di fuori dei confini dell’Italia? Non vi preoccupate, perché stiamo per proporvi la traduzione della classica frase “buon anno” in tantissime lingue diverse in questo Capodanno 2023, così che possiate raggiungere gli amici di penna, i colleghi, i conoscenti e tutte le persone che avete incontrato nella vostra vita e che vivono lontane dall’Italia. Siete pronti ad annotare le traduzioni che più vi servono e a inviarle via WhatsApp o come status sui social, magari accompagnate da una bella foto o una gif adatta al Capodanno?

Auguri Buon Anno 2023, frasi Buone Feste/ "Non ha più senso rimandare, carpe diem"

Iniziamo dal classico inglese, adatto ad augurare buon anno a gran parte degli amici internazionali, un classico di ogni Capodanno e anche di questo Capodanno 2023: Happy new year! Passiamo poi al francese, altra lingua molto usata nonché molto vicina a noi: Bonne Annèe! Per restare sempre nella vicinanze del nostro Paese, in spagnolo potete fare gli auguri di Capodanno scrivendo Feliz año nuevo, mentre per il tedesco potete scrivere: Ein gutes neues Jahr oppure prost Neujahr. Allontaniamoci un pochino, ma non troppo: in albanese si dice Gëzuar vitin e ri, in greco si augura buon anno scrivendo Kali chronia e in romeno Un an nou fericit, oppure la mulţi ani.

Countdown Capodanno 2023, diretta live/ Quanto manca? Pochi minuti a mezzanotte!

Buon anno in tutte le lingue: Capodanno 2023 anche per chi non festeggia il 1° gennaio

E nel nostro giro di Capodanno 2023 su come fare gli auguri di buon anno nuovo in tutte le lingue del mondo, spostiamoci ora verso i Paesi freddi, quelli che associamo all’immaginario di Babbo Natale e che ci ricordano ancora le festività appena trascorse. In Svezia potete augurare Gott nytt år, leggera variazione per la Norvegia con Godt nytt år, mentre in Finlandia abbiamo Onnellista uutta vuotta. Cambiamo di nuovo zona: gli auguri in croato si fanno scrivendo Sretna nova godina e in lingua ucraina diventano Novym rokom.

IMMAGINI AUGURI BUON ANNO 2023/ Foto e video: "Osa vivere la vita che sogni!"

Non dimentichiamo che alcuni Stati non festeggiano Capodanno 2023 il 1° gennaio! Ecco allora le date e le frasi utili da inviare ad amici e conoscenti che vivono lontano. In Cina il Capodanno non ha una data fissa, ma varia tra il 21 gennaio e il 20 febbraio; la stessa data è poi adottata anche da Indonesia, Corea, Vietnam, Mongolia, Bhutan e Nepal. L’augurio è: Xīnnián kuàilè. In India la festa si celebra invece ad aprile e potete scrivere: Shubho Noboborsho. Il 14 gennaio cadrà invece il Capodanno ortodosso e, tra i Paesi che lo celebreranno c’è la Russia: s novym godom. Avete già trovato l’augurio perfetto per il 2023?











© RIPRODUZIONE RISERVATA