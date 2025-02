CAPODANNO CINESE MILANO 2025 AL VIA OGGI

Le celebrazioni sono cominciate da giorni in tutto il mondo, ma il Capodanno cinese Milano 2025 comincia ufficialmente oggi, anche se è a numero chiuso. Lo ha stabilito la Questura meneghina, accogliendo l’indicazione della commissione comunale di vigilanza, al fine di garantire la sicurezza in città, visto che nell’edizione dello scorso anno per via del pienone ci fu un rischio incolumità per i manifestanti con un picco di 30mila persone. Troppe, motivo per il quale stavolta si è deciso di contingentare gli ingressi e di regolarli tramite tre varchi, con le forze dell’ordine presenti.

Quest’anno nella piazza sotto l’Arco della Pace possono riunirsi fino a 16mila persone, poi l’accesso sarà possibile solo con l’uscita delle persone. Comunque, dopo la parata, cominciata alle 14 di oggi, si proseguirà per un mese con le celebrazioni, tra danze di Leone e Drago, esibizioni di arti marziali e sfilate, balli e canti per intrattenere i presenti. Chinatown si è addobbata per l’occasione, ma non è il centro nevralgico del Capodanno cinese Milano 2025, perché si è deciso di puntare sul grande piazzale Sempione per far partire la parata.

CAPODANNO CINESE MILANO 2025: LA TRADIZIONE

Il Capodanno cinese Milano 2025, a ingresso libero, è tra i più caratteristici a livello mondiale. Si tratta di una delle feste cinesi più sentite, che dura anche diverse settimane e che è diffusa in tutto il mondo, anche perché vi sono diverse comunità cinesi a livello globale. La tradizione vuole che si festeggi in famiglia, scambiandosi delle buste rosse piene di denaro da regalare ai più giovani per augurare loro prosperità, ma senza dimenticare le offerte per gli antenati.

Quest’anno il protagonista è il serpente di legno, che rappresenta saggezza e crescita, quindi chi è nato in questo periodo in teoria dovrebbe essere un pensatore, una persona dalla comunicazione spiccata, ma al tempo stesso spirituale, con una grande attenzione al vivere bene. In ogni caso, le celebrazioni in tutto il mondo, non solo quella del Capodanno cinese Milano 2025, terminano con l’amata festa delle lanterne, prevista il 12 febbraio.

Il video delle prove della parata all’Arco della Pace per il Capodanno cinese Milano 2025.