Capodanno Cinese, Milano: corteo all’Arco della Pace/ Sfilata del Dragone, danze tradizionali e arti marziali

Nella giornata di oggi, domenica 11 febbraio, a Milano si è celebrata l’ultima giornata del Capodanno Cinese, con la tradizionale sfilata del Dragone che, percorrendo Corso Sempione si è diretta verso l’Arco della Pace, dove è stato montato il palco istituzionale. Un evento estremamente sentito dai cinesi residenti nel capoluogo lombardo, ma anche dagli stessi milanesi che ogni anno affollano le festose strade per assistere alla parata con il Dragone.

Attesissimo, insomma, il Capodanno Cinese a Milano, che in questo 2024 celebra l’arrivo dell’anno del Drago, simbolo di prosperità, coraggio e benessere. Organizzato dal Coordinamento delle associano cinesi milanesi, l’evento è partito alle ore 14, con la sfilata del Dragone su Corso Sempione, per giungere all’Arco della Pace, a differenza degli scorsi anni dove l’arrivo era fissato per via Paolo Sarpi, diventata “troppo piccola” per accogliere i numerosissimi presenti. In piazza, poi, dopo i saluti del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e quelli del console cinese Liu Kan, i festeggiamenti del Capodanno sono continuati con la tradizionale danza del Leone e del Drago, oltre che con le esibizioni di arti marziali.

Sala: “Capodanno Cinese a Milano è un momento di integrazione”

“Questo evento è importante per la comunità cinese che è molto ampia”, ha spiegato il Sindaco Giuseppe Sala sul palco del Capodanno Cinese allestito presso l’Arco della Pace a Milano. Nel milanese, ha spiegato Sala, “contiamo 33 mila cinesi di origine, tanti sono diventati italiani. È una presenza importante anche per la nostra economia con 8mila imprese. Questo è un evento che piace anche ai milanesi e si vede dalla grande affluenza, noi siamo una città che crede sempre nell’idea che l’insieme delle culture porta valore e non è un pericolo”.

“Questa comunità”, ha proseguito Beppe Sala sul palco del Capodanno Cinese di Milano, “è molto importante, momenti come questi sono utili per far vedere come qui ci sia sempre voglia di integrazione“. A Sala ha fatto poi eco Liu Kan, secondo il quale questa “è una festa di integrazione ed è la più importante per tutti i cinesi. Noi continuiamo a integrarci nella comunità italiana e la comunità italiana entra sempre di più nella nostra cultura”.











