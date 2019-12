CAPODANNO IN MUSICA 2020, CANALE 5/ Anticipazioni e ospiti: da Fabrizio Moro a Riki

Martedì 31 dicembre, in diretta da Piazza della Libertà di Bari, dopo il consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Federica Panicucci, padrona di casa per il terzo anno consecutivo, condurrà Capodanno in musica che farà compagnia ai telespettatori di canale 5 fino alle 2 di notte. Tanta musica e divertimento per l’ultimo show dell’anno targato Mediaset che sarà trasmesso anche in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba. Oltre alla Panicucci, sul palco, ci saranno Daniele Battaglia e Dario Spada di Radio 105, Chiara Tortorella e Fernando Proce insieme al team della sua trasmissione di R101, Tamara Donà e Roberta de Matthaeis di Radio Monte Carlo, Katia Giuliani e Leonardo Fabrizi di Radio Subasio e Alan Palmieri e Antonella Caramia di Radionorba.

Gli ospiti diCapodanno in musica 2020

Grande spazio alla musica che sarà la vera protagonista del Capodanno in musica 2020. Tanti i nomi della musica italiana che faranno cantare e ballare tutti coloro che sfideranno il freddo per brindare in piazza al nuovo anno. Sul palco di Bari ci saranno Fabrizio Moro, reduce dal successo del Figli di nessuno tour, Anna Tatangelo, Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade e il vincitore della prima music battle in lattina, “Coca-Cola Future Legend”. Sul palco ci saranno anche gli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi che si esibiranno in una performance che unisce il canto e il ballo. Per tutta la serata si alterneranno sul palco per regalare momenti emozionanti, ma anche tanto divertimento anche ai telespettatori di canale 5.

Le parole del sindaco di Bari

Sarà un Capodanno in grande stile quello di Bari come ha confermato il sindaco Decaro in diretta Facebook. “Non ho mai visto un palco così grande nella nostra città, ci sono numerose ricadute positive dell’evento di Capodanno”, ha fatto sapere il primo cittadino del capoluogo pugliese dove è stato organizzato un valido sistema di sicurezza per garantire l’incolumità di tutti i partecipanti. Il palco sul quale si esibiranno i vari artisti sarà lungo 44 metri e alto 14 con imponenti video led e luci per garantire la visibilità anche a chi non riuscirà ad arrivare in prima fila. Il meraviglioso teatro Piccinni riaperto da poche settimane farà da sfondo a tutte le esibizioni.



