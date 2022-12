Capodanno in musica: da Amici, Luigi Strangis, Angelina Mango/ Assente LDA, ma…

Capodanno in musica di Canale 5 ospita i volti di Amici di Maria De Filippi, tra cui Angelina Mango e Luigi Strangis: Grande assente LDA

Manca poco allo scoccare della prima mezzanotte del nuovo anno e, intanto, il Capodanno in musica 2023 di Canale 5 sconfessa LDA e ufficializza Angelina Mango dei volti di Amici di Maria De Filippi, tra i preannunciati nomi del cast dei protagonisti. A condurre la lunga serata evento é l’inarrestabile bionda conduttrice Mediaset, Federica Panicucci, che in diretta da Genova introduce un avvicendarsi di personalità e fenomeni di spicco del panorama musicale e non solo.

Il Capodanno in musica di Canale 5 prende il via subito dopo il consuetudinario discorso di fine anno e nuovo inizio anno registrato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, live a Piazza De Ferrari. Sul palco di Capodanno in Musica sono previsti, nel dettaglio, i concorrenti di Amici 2022 in corsa, Angelina Mango e Cricca per la quota canto e Rita Danza per la quota ballo. Ma non é tutto. Tra un live show e altro, il Capodanno di Canale 5 prevede, inoltre, anche dei collegamenti aperti con le piazze di Bari e Matera dove si attendono le esibizioni di Boomdabash, Rkomi, La Rappresentante di Lista e Gigi D’Alessio. Grande assente al live di fine 2022 e inizio 2023 é l’ex Amici 21 e figlio terzogenito di Gigi D’Alessio, LDA, il quale era atteso a grande richiesta del pubblico TV attivo via social, ma i fan del 19enne possono intanto godersi un nuovo traguardo del beniamino. Si tratta della promozione a Sanremo 2023 conferita da Amadeus a LDA, cantautore originario di Napoli, che detiene da mesi il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunto in tempi più veloci nella storia di Amici, con un singolo: Quello che fa male.

Altri ex Amici nel cast di Capodanno in musica…

Sul palco di Capodanno in musica, al timone condiviso con Federica Panicucci, e nel backstage dove saranno allestite le postazioni radio, presenziano Daniele Battaglia di Radio 105, Fernando Proce di R101, Davide Lentini di Radio Monte Carlo, Manuel Saraca di Radio Subasio, Marco Guacci di Radio Norba, Enzo Ferrari di Radio Bruno e Linda Pani di Radio Piterpan che fanno da voce radiofonica all’evento ricco di grandi ospiti musicali: Anna Tatangelo, l’ex Amici Annalisa, Baby K, Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Mamacita, Patty Pravo, Riccardo Fogli, l’altro ex Amici Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Rovazzi, e sempre per la quota Amici, The Kolors. La regia di Capodanno in musica é firmata da Luigi Antonini.

“Genova avrà un Capodanno unico e indimenticabile – anticipa intanto il governatore della regione Liguria, Giovanni Toti- . La serata vedrà sul palco uno mix di giovani artisti affermati e icone della musica italiana, per uno spettacolo capace di coinvolgere tutti. Dopo il grande successo delle notti bianche di questa estate, un nuovo, straordinario evento musicale che andrà ad accendere il Capodanno della Liguria, in una regione che vuole essere sempre più attrattiva per liguri e turisti. Dopo due anni complessi e dolorosi – prosegue Toti -torniamo a celebrare le feste, che tanto significato hanno per le famiglie, la socialità e l’economia della nostra regione e del Paese, e torniamo a riunirci in piazza per salutare l’anno nuovo.

“Sarà un Capodanno ricco di musica e divertimento – aggiunge dal suo canto, il sindaco Marco Bucci – Gli artisti si esibiranno su un palco in una scenografia unica e regaleranno una serata indimenticabile alle migliaia di persone che arriveranno in Piazza De Ferrari da tutta Italia. Genova è pronta per vivere”.











