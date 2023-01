Capodanno lunare, cos’è e perché si festeggia da oggi 22 gennaio/ 2023 cinese nel segno del coniglio

CAPODANNO LUNARE: PERCHÉ SI FESTEGGIA DA OGGI

Il nuovo anno inizia oggi per quei popoli che computano il tempo in base al calendario lunare. In Occidente è generalmente noto come capodanno cinese, in realtà è più corretto parlare di capodanno lunare, visto che viene festeggiato in diversi paesi dell’Estremo Oriente, come Giappone, Mongolia, Vietnam e Corea. La festa comincia col sorgere della seconda luna dopo il solstizio d’inverno. Ma questo evento può registrare anno dopo anno delle variazioni per quanto le sue tempistiche, quindi si può verificare tra il 21 gennaio e il 20 febbraio secondo il calendario gregoriano. Sicuramente per chi organizza il suo tempo in base al calendario gregoriano, è strano che il nuovo anno possa cominciare a fine gennaio o fine febbraio, invece per chi si basa sul calendario lunisolare è normale che l’anno inizi in concomitanza col novilunio, la fase in cui la Luna mostra alla Terra la sua parte non illuminata.

Di fatto, per la tradizione cinese il capodanno lunare si celebra il primo mese dell’anno che corrisponde alla prima luna nuova dell’anno, quindi dopo il solstizio d’inverno. Le celebrazioni del capodanno lunare, che durano due settimane e terminano con la festa delle lanterne, auspicano fortuna e prosperità per il nuovo anno, proclamando l’arrivo della luna piena. Inoltre, il capodanno lunare ogni anno viene associato ad un segno animale, accostato ad uno dei cinque elementi fondamentali tra metallo, legno, acqua, fuoco e terra. Il calendario è formato dai segni del topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, pecora, scimmia, gallo, cane e maiale.

CAPODANNO CINESE: ORIGINI, SIGNIFICATO E TRADIZIONI

Il capodanno lunare cinese ha origini antiche, infatti è correlato a vecchie leggende. Infatti, la mitologia cinese riporta che in Oriente viveva il mostro Nian che lasciava la sua tana ogni 12 mesi per attaccare ogni essere vivente. Quindi, le persone addobbavano le case di festoni rossi e usavano i fuochi d’artificio, così come petardi o rilasciavano in cielo lanterne, per tenere lontano il mostro per un altro anno.

A questa leggenda sono seguite tante usanze: ad esempio, si usa ancora sbattere le pentole per scacciare il mostro, che però nel tempo ha assunto le sembianze di un felino, che nelle strade viene rappresentato con un grande fantoccio. Ma una delle tradizioni più originali è la consegna di piccole buste rosse che contengono denari come regalo. Dunque, i festeggiamenti del Capodanno cinese troverebbero origine da queste usanze. Se il capodanno lunare nel 2022 è stato correlato alla tigre d’acqua, che nell’oroscopo cinese incarna forza, coraggio e impulsività, quest’anno la tradizione cinese lo associa al segno del coniglio, che è simbolo di mitezza, stabilità e responsabilità. Quest’anno il capodanno lunare si festeggia da oggi 22 gennaio 2023.

