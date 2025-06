Cos'è Capolavoro Maturità 2025, come funziona E-portfolio e a cosa serve: perché è importante per gli studenti, anche se non obbligatorio farlo

Il Capolavoro Maturità 2025 è diventato un caso per qualche settimana perché, dopo l’introduzione dell’anno scorso, sembrava che non sarebbe stato previsto per il nuovo Esame di Stato. In realtà, resta non obbligatorio, ma solo fortemente raccomandato. Quindi, non è oggetto diretto d’esame, ma lo si può far emergere durante l’orale come spunto interessante e personale.

Il capolavoro dello studente non è una prova in più né una verifica d’esame, ma un prodotto (digitale o fisico) da caricare nell’E-Portfolio sulla piattaforma Unica per mostrare le competenze trasversali acquisite durante gli anni, anche al di fuori della scuola.

Questo strumento aiuta lo studente a riflettere sul proprio percorso formativo, valorizzando talenti e abilità non captati dalla pagella, e a orientarsi verso il futuro.

In sostanza, è un’opportunità per lo studente di raccontare chi è, andando oltre i semplici voti. Spiegando chiaramente quali competenze sono state acquisite e perché quel progetto è importante, esso può diventare un elemento di forza nel colloquio.

COS’È IL CAPOLAVORO MATURITÀ 2025, COME FUNZIONA E A COSA SERVE

Il Capolavoro Maturità 2025 non è una prova d’esame né un requisito obbligatorio per ottenere il diploma, ma un prodotto con cui mostrare competenze, passioni e interessi maturati durante le scuole superiori. Può essere un progetto scolastico, un’attività extrascolastica, una realizzazione personale come video, foto, esperienze di volontariato e sport, giusto per fare qualche esempio.

L’idea è valorizzare le competenze trasversali acquisite anche al di fuori della scuola, ma è pensato anche per l’orientamento universitario o professionale. Se ne possono caricare al massimo tre per anno scolastico: il file (PDF, video o immagine) non deve superare i 5 MB. È importante accompagnarlo con una breve descrizione, spiegando cosa si è fatto, cosa si è imparato e perché lo si ritiene fondamentale.

Gli esempi sono diversi: da un video per un progetto personale o scolastico a un’esperienza di alternanza scuola-lavoro, fino a una pubblicazione o un’attività sportiva. Se vi chiedete perché bisognerebbe farlo anche se non è obbligatorio, sappiate che è considerato utile per il colloquio d’esame se si collega con le materie o con le vostre competenze; inoltre, è un documento utile per il futuro (università, corsi post-diploma, lavoro) e permette di riflettere su chi siete e cosa volete fare.

CAPOLAVORO MATURITÀ 2025 NEL CURRICULUM DELLO STUDENTE

Il Capolavoro Maturità 2025 è contenuto nel Curriculum dello Studente, il documento digitale che riassume il percorso scolastico dello studente e include certificazioni e competenze acquisite anche fuori dalla scuola. Esso è generato dai dati dell’E-Portfolio. In vista dell’Esame di Stato, le segreterie scolastiche sono tenute a consolidarlo per renderlo visibile alla commissione, mentre, successivamente, va allegato al diploma.

Lo studente, dal canto suo, deve aggiornare l’E-Portfolio, anche perché le esperienze extrascolastiche significative possono emergere durante il colloquio. Ha tempo fino al consolidamento pre-esame, quindi poco prima del colloquio orale; successivamente, il documento diventa definitivo e scaricabile.