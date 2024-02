“CAPOLAVORO” TESTO COMPLETO CANZONE IL VOLO SANREMO 2024 / “Parla di speranza, è un’evoluzione”

Il Volo ha conquistato l’undicesimo posto nella classifica parziale letta da Amadeus in apertura della finale di Sanremo 2024. Non tutto è perduto per il trio di talenti che si è presentato al Festival con ‘Capolavoro’, un brano dal testo pieno d’amore e melodico che ha un tema principale: la speranza.

“Quando si fa fatica a guardare dentro noi stessi – ha spiegato il trio, come riporta Il Corriere -, si spera di trovare una risposta fuori. È un pop alla nostra maniera, sarà un’evoluzione per la nostra carriera”. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2015, con il brano “Grande amore” e un terzo posto ottenuto nel 2019, il trio riuscirà a conquistare uno dei primi cinque posti in classifica o si attesterà sotto la top ten? (Aggiornamento di Anna Montesano)

"CAPOLAVORO", TESTO COMPLETO CANZONE IL VOLO A SANREMO 2024

“Capolavoro” é il testo della canzone che Il volo interpreta al Festival di Sanremo 2024. L’opera che il trio di tenori presenta canta le immagini evocative del cambiamento, di una vera svolta che solo il grande amore é capace di regalare. C’è da registrare che il testo della canzone “Capolavoro” de Il volo sta risultando una delle proposte sanremesi più discusse e divisive.

TESTO COMPLETO "CAPOLAVORO": LE PAROLE DI IL VOLO

Leggiamo il testo completo della canzone de Il Volo per Sanremo 2024, “Capolavoro”, un amore che trasforma tutto, aiutando rendere tutto prezioso, anche nelle più determinanti prove di avversità.

Io che sto seduto dentro a un cinema

A sognare un po’ d’America e un po’ di casa tua

E mi chiedo sempre quanto durerà

Questo amore infinito che infinito non è Io che mi sentivo perso

Una vela in mare aperto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Guarda come sta piovendo

Ma è stupendo averti qua

Maledetto tempo che ti da

E poi ti porta via

Io che mi sentivo perso

Come un fiore nel deserto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

Sì, la mia vita con te

È un capolavoro

