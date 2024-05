Capolista Elezioni Europee 2024/ FdI, Pd, M5s, Lega, FI, AVS, SUE: i nomi candidati nelle 5 circoscrizioni

ELEZIONI EUROPEE 2024: COSA SONO I “CAPOLISTA” E QUALI LEADER SI PRESENTANO

Con la presentazione delle liste di tutti i candidati nei partiti in corsa alle Elezioni Europee 2024, il quadro sui nomi presenti nelle 5 circoscrizioni nazionali è ormai definitivo, cosi come i singoli capolista scelti dalle liste per ottenere più preferenze possibili nel sistema elettorale previsto, ovvero un proporzionale puro. Ci sono i leader che hanno scelto di cimentarsi con le Europee, ci sono i nomi “forti” dei partiti già presenti nell’ultimo Europarlamento, così come sono presenti figure nuove e alcune anche “esterne” alla politica.

Per prima cosa chiariamoci sui termini: il capolista, come si intuisce, è il primo nome dei candidati posto in cima alla lista del singolo partito. Essendo un sistema elettorale proporzionale in uso alle Europee, gli elettori che decideranno di votare solo per un partito senza indicare le preferenze dei candidati, di fatto permetteranno la ripartizione di quel voto in maniera proporzionale favorendo i primi posti presenti in lista. Per questo la posizione dei capolista è fondamentale, per alcuni partiti – specie quelli che prenderanno meno seggi – addirittura fondamentale: in “campo” scendono Giorgia Meloni con FdI, capolista in tutte le circoscrizioni, Elly Schlein con il Pd (al Centro e nelle Isole), Emma Bonino e Matteo Renzi (ma senza essere capolista) con Stati Uniti d’Europa, Carlo Calenda dovunque tranne che nel Nord-Ovest (dove Azione candida capolista Elena Bonetti), Antonio Tajani con Forza Italia dovunque, tranne nelle Isole dove resta Caterina Chinnici, Michele Santoro con Pace Terra e Dignità e infine Cateno De Luca e Laura Castelli per “Libertà”. Non si presentano invece come candidati alle Europee 2024 i leader di Lega, Matteo Salvini, e M5s, Giuseppe Conte, con loro anche i portavoce di AVS Fratoianni e Bonelli. Di tutti i leader, gli unici che hanno già fatto sapere che non senteranno nel Parlamento Ue se elette sono le responsabili dei due principali partiti italiani, Giorgia Meloni e Elly Schlein.

CAPOLISTA ELEZIONI EUROPEE: TUTTI I NOMI SCELTI DAI PARTITI PER LE 5 CIRCOSCRIZIONI

Dal generale Vannacci per la Lega al Presidente del Pd Stefano Bonaccini, dagli europarlamentari uscenti M5s Darzì e Pignedoli alla maestra detenuta in Ungheria accusata di violenze e lesioni, Ilaria Salis: sono questi alcuni dei capolista presenti tra i candidati delle Elezioni Europee, i nomi su cui i partiti puntano forte – assieme ai vari leader presenti – per ottenere più preferenze possibili nel voto del prossimo 8-9 giugno 2024. Tra le file di AVS troviamo anche il “tandem” degli Orlando – Mimmo, ex sindaco di Riace – e Leoluca, ex sindaco di Palermo, mentre il Carroccio lancia il tris Sardone-Tardino-Borchia da affiancare al generale come capolista.

Ecco dunque tutti i nomi e le scelte prese dai partiti per i capolista alle Elezioni Europee, tra conferme, “ritorni” e qualche novità rispetto al voto del 2019 (quando trionfò la Lega oltre il 30% e il M5s venne battuto dal Pd di 5%), suddivisi nelle 5 circoscrizioni in cui viene suddivisa l’Italia:

CIRCOSCRIZIONE NORD-OVEST

Fdi (ECR): Giorgia Meloni

Pd (S&D): Cecilia Strada

M5s (Non iscritti): Maria Angela Danzì

Lega (ID): Silvia Sardone

Forza Italia-Noi Moderati (PPE): Antonio Tajani

AVS (G-LEFT): Ilaria Salis

Stati Uniti d’Europa (RE): Emma Bonino

Azione (RE): Elena Bonetti

Pace Terra Dignità (Non iscritti): Michele Santoro

Libertà (Non iscritti): Cateno De Luca

CIRCOSCRIZIONE NORD-EST

Fdi (ECR): Giorgia Meloni

Pd (S&D): Stefano Bonaccini

M5s (Non iscritti): Sabrina Pignedoli

Lega (ID): Paolo Borchia

Forza Italia-Noi Moderati (PPE): Antonio Tajani

AVS (G-LEFT): Cristina Guarda

Stati Uniti d’Europa (RE): Graham Watson

Azione (RE): Carlo Calenda

Pace Terra Dignità (Non iscritti): Raniero La Valle

Libertà (Non iscritti): Cateno De Luca

SVP (PPE): Herbert Dorfmann

CIRCOSCRIZIONE CENTRO

Fdi (ECR): Giorgia Meloni

Pd (S&D): Elly Schlein

M5s (Non iscritti): Carolina Morace

Lega (ID): Roberto Vannacci

Forza Italia-Noi Moderati (PPE): Antonio Tajani

AVS (G-LEFT): Ignazio Marino

Stati Uniti d’Europa (RE): Gian Domenico Caiazza

Azione (RE): Carlo Calenda

Pace Terra Dignità (Non iscritti): Michele Santoro

Libertà (Non iscritti): Cateno De Luca

CIRCOSCRIZIONE ISOLE

Fdi (ECR): Giorgia Meloni

Pd (S&D): Elly Schlein

M5s (Non iscritti): Giuseppe Antoci

Lega (ID): Annalisa Tardino

Forza Italia-Noi Moderati (PPE): Caterina Chinnici

AVS (G-LEFT): Leoluca Orlando

Stati Uniti d’Europa (RE): Rita Bernardini

Azione (RE): Carlo Calenda

Pace Terra Dignità (Non iscritti): Michele Santoro

Libertà (Non iscritti): Cateno De Luca

CIRCOSCRIZIONE SUD

Fdi (ECR): Giorgia Meloni

Pd (S&D): Lucia Annunziata

M5s (Non iscritti): Pasquale Tridico

Lega (ID): Roberto Vannacci

Forza Italia-Noi Moderati (PPE): Antonio Tajani

AVS (G-LEFT): Mimmo Lucano

Stati Uniti d’Europa (RE): Enzo Maraio

Azione (RE): Carlo Calenda

Pace Terra Dignità (Non iscritti): Michele Santoro

Libertà (Non iscritti): Cateno De Luca

