Cappellani islamici nell’esercito tedesco/ Hogl “3.000 soldati musulmani in Germania, si sentono abbandonati”

L’esercito tedesco starebbe pensando di assumere dei cappellani islamici. Questo quanto riferito nelle scorse ore dai quotidiani Libero e Il Giornale, che parlano di una svolta sancita dalla commissaria per le forme armate Eva Hogl, in quota Spd, che ha presentato il suo rapporto annuale lo scorso mese di marzo, invocando appunto tale richiesta: “La mancanza di una cappellania militare per i soldati di fede islamica è estremamente insoddisfacente”, le parole della parlamentare di sinistra che ha effettuata una richiesta al ministro della Difesa di porre rimedio a tale situazione, inserendo appunto del personale qualificato e ricordando la missione umanitaria dell’esercito tedesco in occasione del terremoto in Turchia.

In quell’occasione vi erano diversi musulmani fra i soldati, ma la cura pastorale degli stessi venne fornita da due cappellani militari che non erano musulmani. “I membri musulmani delle forze armate si sono sentiti un po’ abbandonati quando si trattava di pratiche religiose”, ha aggiunto la Högl.

CAPPELLANI ISLAMICI NELL’ESERCITO TEDESCO: LE PAROLE DEL VESCOVO FELMBERG

Secondo quanto riferito da DW sarebbero ben 3mila i soldati di fede islamica presenti fra le forze armate germaniche, ed inoltre sembra che anche i cappellani militari che sono al momento al servizio di altre comunità religiose delle forze armate, stiano spingendo affinchè vengano soddisfatte le richiesta di Eva Hogl. A riguardo Il Giornale riporta le parole di Bernhard Felmberg, vescovo militare protestante, che parlando alla DW ha fatto sapere che lo stesso, così come altri suoi colleghi sacerdoti, sono stati avvicinati da solati che volevano appunto una cura pastorale.

Secondo Felmberg vanno soddisfatte le richieste “Poiché un numero crescente di musulmani presta servizio nella Bundeswehr, sono espressamente favorevole a dare a questi soldati la possibilità di assistenza pastorale nella loro religione”. Da segnalare anche parole simili da parte dei rappresentanti delle cappellanie militari cattoliche ed ebraiche. Tra i Paesi che forniscono assistenza pastorale islamica vi sono Stati Uniti, Canada, Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Austria e Norvegia, e nella maggior parte di queste Nazioni vi sono anche imam militari.

CAPPELLANI ISLAMICI NELL’ESERCITO TEDESCO: IL COMMENTO DI BULENT UCAR

La Germania, invece, non rientra in questo gruppo in quanto non esiste una organizzazione che rappresenti tutte le denominazioni islamiche; è presente invece la pastorale ebraica, introdotta nel 2019. Da segnalare che anche altri partiti hanno effettuato la stessa richiesta della Hogl e il ministro della Difesa, Boris Pistorius, ha fatto sapere di aver approvato la prima disposizione sulla pastorale islamica, con l’obiettivo di chiudere la questione entro la fine della legislatura.

“Speriamo da anni in una cappellania militare islamica”, ha commentato Bulent Ucar, direttore fondatore dell’Islam College. Favorevoli infine Konstantin Kuhle, vicepresidente del gruppo parlamentare del Partito liberale democratico; Aydan Özoguz, vicepresidente del Parlamento e membro dei Socialdemocratici; Filiz Polat, segretaria parlamentare dei Verdi, così come riferisce Libero. La svolta è quindi attesa nel giro dei prossimi mesi.











