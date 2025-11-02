Commemorazione dei defunti, l'appello del cappellano del carcere minorile di Treviso: “il senso del vivere chiesto dai giovani”. E con Papa Leone XIV...

COMMEMORAZIONE DEI MORTI, L’APPELLO DEL CAPPELLANO MINORILE A TREVISO: “TROPPI GIOVANI SUICIDI, OCCORRE FARSI CARICO DEL DISAGIO”

Nel giorno in cui la Chiesa Cattolica celebra la commemorazione di tutti i fedeli defunti, un appello risuona a titolo d’esempio dal carcere minorile di Treviso, come campanello d’allarme per l’intera gestione carceraria nazionale: e nel pomeriggio, con l’intensa omelia di Papa Leone XIV al Cimitero del Verano, arriva come una “risposta” indiretta al tema sempre più emergenziale dell’urgenza del vivere.

Supportato dai media del Vaticano, don Otello Bisetto parla dal carcere minorile di Treviso (l’Istituto di Pena Minorile) per sottolineare l’inquietante caso di un ragazzo minorenne che ha deciso di farla finita dietro le sbarre: era senza fissa dimora, con situazione molto problematica, ma è giunto al Cpa con assunzione di tante sostanze, «il carcere non era il luogo adatto per lui». Secondo don Otello, del tutto scoraggiato, il caso di questo ragazzino illumina sull’emergenza reale delle carceri, e più in particolare sull’urgenza dei più giovani.

«Si trovano allo sbaraglio, sono per così dire il rovescio della medaglia di questa società, e quando ti trovi per strada, prima o poi un reato lo commetti»: questi giovani, da Treviso come nel resto del Paese, chiedono sempre più spesso «che senso ha il vivere» e già è tanto quando si riesce ad intercettare questo tipo di problematica, quando dei veri e propri educatori riescono a stabilire un contatto con questi ragazzi. Nel giorno che celebra la memoria di tutti i morti, occorre non dimenticare i 65 che hanno deciso la strada drammatica del suicidio dietro le sbarre, tra adulti e minori.

L’OMELIA DEL PAPA COME “RISPOSTA” ALL’URGENZA DI UN SENSO PER VIVERE

È la speranza ad essere l’unica vera arma contro il dolore e la rassegnazione, contro una società che fatica ad accogliere e che dovrebbe farsi invece carico dell’estremo disagio: la speranza raccontata da don Otello è proprio quella di di star di fronte a quel loro dolore con la testimonianza viva che non serve essere perfetti come “vuole” il mondo, serve solo provare a vivere le proprie domande, aspettative e angosce.

Una modalità di risposta all’altezza del “compito” è quella giunta dal Cimitero del Verano dove Papa Leone XIV ha celebrato la Santa Messa per la commemorazione dei defunti e in qualche modo ha rappresentato quel colpo di “speranza” degna di un’urgenza del vivere che da più parti giunge in questa contemporaneità sempre più “cupa”.

«La fede cristiana, fondata sulla Pasqua di Cristo, ci aiuta infatti a vivere la memoria, oltre che come un ricordo passato, anche e soprattutto come una speranza futura», sottolinea il Santo Padre nell’omelia davanti a centinaia di fedeli giunti a commemorare i propri cari defunti. Una speranza futura che si fonda sulla contemporaneità del Signore, risorto per salvare tutti e per donare il vero Bene all’umanità: «la speranza non è vana ma si fonda sulla risurrezione di Gesù, che vince la morte e apre il passaggio verso la vita piena».