Capri Revolution/ Video, su Rai 2 il film con Marianna Fontana (oggi, 2 settembre)

Capri Revolution va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, mercoledì 2 settembre, a partire dalle ore 21:10. Si tratta di un film realizzato nel 2018 grazie ad una coproduzione tra Italia e Francia che ha visto impegnate diverse case cinematografiche tra cui Indigo Film, Pathè e Rai Cinema. La regia di questo film è stata affidata a Mario Martone il quale si è occupato anche della stesura di soggetto e sceneggiatura in collaborazione con Edoardo De Angelis e Ippolita Di Majo. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Apparat e Philipp Thimm, la scenografia porta la firma di Giancarlo Muselli mentre il montaggio è stato realizzato da Jacopo quadri e Natalie Cristiani. Nel cast figurano Marianna Fontana, Antonio Folletto, Jenna Thiam, Reinout Scholten van Aschat, Gianluca Di Gennaro e Donatella Finocchiaro.

Capri Revolution, la trama del film

In Capri Revolution ci troviamo nell’isola di Capri nell’anno 1914 ed ossia pochi mesi prima dello scoppio della prima terribile guerra mondiale. Sull’isola arrivano giovani artisti provenienti da tutto il mondo per creare una sorta di associazione ideologica incentrata su un approccio di vita maggiormente primitivo con rituali che ricordano quelli pagani e che soprattutto prevedono cure naturali e la consumazione di prodotti della sola terra senza l’utilizzo di carni e proteine. Sull’isola di Capri in quel periodo vive insieme alla propria famiglia una dolce e bella ragazza di nome Lucia.

Lei è analfabeta anche perché deve occuparsi quotidianamente delle capre della sua famiglia che le permettono di assolvere tutte le esigenze della vita. Dopo aver avuto notizie di questa associazione la ragazza inizia a spiare quanto accade all’interno dell’associazione rimanendo affascinata dalle ideologie che vengono perpetrate dai vari interpreti ed in particolar modo dal principale guru. Nel frattempo la situazione nella sua famiglia non è per nulla semplice in quanto suo padre è gravemente ammalato e i due fratelli non posso far altro che sperare che tutto andrà per il meglio.

Nella vita di Lucia entra anche un giovane medico di nome Carlo che è segretamente innamorato di lei per cui cerca in ogni modo di convincerla ad intraprendere un percorso formativo che le possa permettere di diventare un infermiera. Dopo qualche mese il papà di Lucia muore per cui sono i fratelli a dover prendere il posto al timone della famiglia e dopo aver scoperto le frequentazioni della giovane ragazza con il capo di quella associazione ideologica decidono di impedirle la frequentazione. L’obiettivo dei fratelli è quello di riuscire a stabilire un matrimonio con un ricco possidente della zona in maniera tale da migliorare le condizioni economiche della famiglia e soprattutto della stessa Lucia.

Quest’ultima tuttavia è profondamente affascinata dalle ideologie di quella associazione ed in particolar modo dal capo carismatico di cui peraltro è innamorata. Ci saranno dunque numerosi contrasti che vedranno protagonisti non solo i fratelli ma anche il giovane medico. L’epilogo della situazione arriverà non appena tutti i vari protagonisti maschili sono chiamati a partire per la guerra facendo capire a Lucia come quella associazione fosse ben diversa da quello che lei aveva immaginato e che soprattutto sarebbe dovuto essere Carlo l’amore della sua vita.

Video, il trailer del film Capri Revolution





