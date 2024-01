Capricorno, Acquario e Pesci: oroscopo Paolo Fox settimanale dal 2 al 7 gennaio 2023/ Lavoro, salute e amore

Capricorno, acquario e pesci, oroscopo settimanale Paolo Fox dal 2 al 7 gennaio 2023: le previsioni in amore

Cosa prevedono le stelle per i giorni che vanno dal 2 al 7 gennaio 2023? A svelarlo è come sempre Paolo Fox nelle previsioni dell’oroscopo settimanale pubblicate dal Corriere della Sera. Stando a quello che fa sapere l’astrologo più famoso della televisione italiana, i nati sotto il segno del Capricorno devono affrontare ancora una situazione pesante in famiglia iniziata negli scorsi mesi. Chi da tempo sta vivendo una storia deve decidere se ufficializzarla o meno. Non dare importanza al giudizio degli altri e goditi ciò che ti dice il cuore.

I nati sotto il segno dell’acquario che, nel mese scorso hanno vissuto un periodo difficile, secondo le previsioni di Paolo Fox, hanno la possibilità di recuperare. Chi ha vissuto ripetute crisi di coppia, ora ha finalmente la possibilità di decidere se portare avanti la relazione o mettere subito un punto. I nati sotto il segno dei pesci legati ancora ad una storia del passato devono cominciare a guardarsi avanti e in modo positivo.

Capricorno, acquario e pesci, oroscopo settimanale Paolo Fox dal 2 al 7 gennaio 2023: le previsioni per il lavoro

Per i nati sotto il segno del Capricorno, il 2024, secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, sarà particolarmente interessante. Le occasioni non mancheranno e con la voglia che avete di emergere e imporre la vostra professionalità, la situazione sarà in netto miglioramento. Periodo importante per varie comunicazioni per i nati sotto il segno dell’acquario che svolgono un’attività indipendente. Periodo positivo anche per i giovani studenti.

Grande intraprendenza per i nati sotto il segno dei Pesci che riusciranno a gestire tutte le situazioni. Favoriti i nuovi studi, i corsi di aggiornamento ma la situazione è favorevole anche per chi vuole semplicemente cambiare la propria posizione lavorativa.

Capricorno, acquario e pesci, oroscopo settimanale Paolo Fox dal 2 al 7 gennaio 2023: le previsioni per la salute

I nati sotto il segno del Capricorno, secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, devono fare attenzione allo stress che causa fatica e una situazione di tensione. Le stelle, invece, consigliano all’acquario di non stancarsi troppo. Inoltre, le persone del segno, pur essendo molto socievoli, sentiranno il bisogno di stare per proprio conto.

Infine, cosa prevedono le stelle per il benessere dei Pesci? Le persone del segno, secondo Paolo Fox, devono cercare di muoversi per mantenere il tono muscolare. E’ importante seguire un’alimentazione sana e proteggersi dal freddo.











