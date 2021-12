Capricorno, oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Amore, lavoro e salute: che anno sarà?

Capricorno, oroscopo 2022: che anno sarà secondo le previsioni di Paolo Fox?

L’oroscopo Paolo Fox 2022 è protagonista su DiPiù Tv, cosa dice per il Capricorno? Nei prossimi dodici mesi potrebbe accadere qualcosa di imprevisto in grado di cambiare il modo di pensare e di vivere il futuro. Il solito desiderio di controllare il prossimo potrà presto lasciare spazio alla fiducia nei confronti degli altri. Molto spesso è la parte saggi del segno che è emersa, ora sarebbe il caso anche di provare a smuovere l’altra. A volte ci si sente un po’ volubili con la possibilità imprevista di sconvolgere tutti i piani che si erano messi in ordine. L’anno partirà bene con Venere nel segno da gennaio insieme al Sole e in grado di regalare un inizio entusiasmante. A questi poi si aggiungerà a marzo anche Marte in grado di dare una scossa sul lavoro. Serve però grande applicazione per raggiungere gli obiettivi nel mirino ormai da tanto tempo. Tra i vip di questo segno ci sono Manuela Arcuri e Massimiliano Ossini.

Salute, oroscopo Paolo Fox 2022: stress e stanchezza, poi…

E la salute del Capricorno? Paolo Fox ne parla a lungo nel suo oroscopo 2022 sottolineando come maggio sia il mese in grado di riuscire a agitare anche quelli che sono solitamente tranquilli. Alcuni rapporti di lavoro potrebbero essere messi in forte dubbio da una crisi legata a un momento di stanchezza non di poco conto. Risulta molto importante cercare di fermarsi un attimo per cercare di capire cosa sta accadendo al segno stesso. Si dovrebbe frenare un pochino in questo periodo per badare maggiormente alla forma fisica che per diverso tempo è stato un pallino ma che nell’ultimo periodo si è persa un po’ di vista. Fine settembre potrebbe rappresentare un periodo molto proficuo per far partire delle terapie che si rinviano da fin troppo tempo. Le cure sono la soluzione a diversi malanni che in questi ultimi mesi hanno creato un po’ di problemi non indifferenti. Da maggio poi sarà difficile fermarsi, con la possibilità di rigettarsi sul lavoro ma con l’obbligo di sistemare i problemi fisici prima.

Lavoro, le previsioni dell’oroscopo 2022 di Paolo Fox: Giove invita ad agire

Passiamo ad analizzare il lavoro seguendo sempre l’oroscopo Paolo Fox 2o22 per il Capricorno. L’inizio dell’anno sarà importante e si dovrà iniziare a pensare di passare dopo tanta teoria all’azione. Giove favorevole dice questo e invita a prendersi delle responsabilità. A metà anno poi arriverà una piccola pausa di riflessione che obbligherà a rivedere delle scelte. Il segno diventerà molto costruttivo in questo nuovo anno, si detestano dunque le persone che perdono tempo e se ci si troverà a collaborare con alcune di queste si potrebbe anche decidere di cambiare improvvisamente mollando tutto. Si è molto ambiziosi e non ci si accontenta di poco. Quindi proprio per questo motivo il segno si trova sempre ad ambire a ruoli nella società di cui non si è sempre all’altezza. Nei momenti complicati però si riesce sempre e comunque a trovare la strada per reagire costruendosi nuove strade. Serve determinazione e grande impegno quando arrivano dei momenti di calo improvviso.

Amore, cosa ci svela l’oroscopo Paolo Fox 2022?

L’amore è uno dei talloni d’Achille del Capricorno da sempre e lo fa noto anche l’oroscopo Paolo Fox 2022 che specifica come non si possano controllare i sentimenti. Questo anche perché nonostante alcuni riescono a frenarsi non possono fermare gli altri. La chiave in questo senso è la tolleranza che diventerà fondamentale anche nel gestire altri tipi di rapporti interpersonali come nel campo del lavoro. Non si deve mai arrivare a tenere dentro le cose più importanti, ma servirà abbandonarsi confidando al partner, o alla persona amata in generale, tutto quello che si prova. Il segno non deve mai vivere alla giornata almeno in amore perché non è in grado di farlo soprattutto dopo che ha superato i trent’anni. Nel 2022 però si dovrà fare attenzione e aspettarsi anche che accada qualcosa che non ci si può aspettare. La cosa più importante è cercare di non sentirsi deboli di fronte agli altri, si deve provare a dominare per evitare di essere inghiottiti da situazioni non gradevoli.



