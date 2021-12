Capricorno, Oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Da Manuela Arcuri a Raimondo Todaro, previsioni nuovo anno

Oroscopo Paolo Fox 2022: che anno sarà per il Capricorno in amore, salute e lavoro?

L’oroscopo Paolo Fox 2o22 si occupa del segno del Capricorno nelle previsioni per il nuovo anno. Il quesito che intriga i nati sotto questo segno è il seguente: che anno sarà, secondo le stelle, per l’amore, la salute e il lavoro del Capricorno? Analizziamo subito l‘amore: l’oroscopo Paolo Fox 2o22 dice che il mese di gennaio porterà grandi novità dal punto di vista sentimentale. Se ci sono stati problemi di coppia occorre mettere un punto e dimenticare. Attenzione alle polemiche, meglio evitarle soprattutto nelle domeniche del primo mese dell’anno. Le nuove relazioni sembrano sbocciare invece in maniera molto interessante, anche se sempre cauta. Per chi invece ha barattato il lato più romantico di una relazione con la sicurezza economica rischia di dover fare i conti con diversi rimpianti. Per le coppie di lunga data anche il mese da agosto è da segnare con la matita rossa: meglio evitare inutili dispute. Un po’ di leggerezza non farebbe male.

Capitolo lavoro: l’oroscopo Paolo Fox 2022 ci suggerisce di portare a termine i nostri impegni, almeno fino alla fine dell’anno. L’ideale sarebbe mettere da parte qualche solo e cercare di creare buone basi, anche perché le proposte interessanti non tarderanno ad arrivare. Le stelle, infatti, sembrano favorevoli, purché si proceda prima di maggio. Per quanto riguarda la salute, la fine della primavera avrà il potere di agitare persino i Capricorno più tranquilli. Secondo l’oroscopo Paolo Fox 2022 con l’estate alle porte sarà il caso di fermarsi e ricaricare le pile, ma soprattutto rallentare e curare amorevolmente la propria forma fisica. Attenzione alle indecisioni sul lavoro e ai conseguenti malesseri fisici.

Capricorno, lo scorso anno l’oroscopo Paolo Fox ha azzeccato le previsioni?

Diamo ora uno sguardo ad alcuni vip nati sotto questo segno, per capire come hanno trascorso il loro ultimo anno e se è stato in linea con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Sbirciando nel mondo dello spettacolo c’è sicuramente Manuela Arcuri, ormai “dimenticata” dalle grandi produzioni ma sempre nel cuore del pubblico. Secondo le previsioni di Paolo Fox avrebbe dovuto vivere un 2021 decisamente più soddisfacente, invece, le cose hanno preso una piega diversa, già da qualche anno a questa parte. La sua agenzia, come rivelato dall’ex modella, ha avuto grossi problemi e con l’arrivo del Covid la situazione lavorativa è peggiorata. In tv, d’altronde, non si vede più dall’ultima esperienza a Ballando con le Stelle 2019.

E’ andata meglio, invece, a Raimondo Todaro, conteso da Milly Carlucci e Maria De Filippi la scorsa primavera per la nuova stagione in tv. Lui ha deciso che era il momento di cambiare aria ed evidentemente sentiva che Canale5 era la destinazione giusta. A giudicare dal riscontro del pubblico, non sbagliava. Da sottolineare gli sviluppi sentimentali con Francesca Tocca, in qualche modo previsti da Paolo Fox, che a fine anno parlava di amori da costruire nel 2021. I due, oggi, sono infatti più uniti che mai.



