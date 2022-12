Capricorno, oroscopo 2023 di Branko/ Amore, lavoro, salute: astri positivi

Capricorno, oroscopo 2023 di Branko: cosa dicono le stelle per il nuovo anno?

È un anno eccezionale per questo segno: l’oroscopo Branko 2023 del Capricorno promette successi in tutti i campi, sia in amore sia nel lavoro. Ci sarà da lottare, com’è tipico del Capricorno, nella prima parte dell’anno, ma le stelle sostengono e proteggono con tanta fortuna, soprattutto in ambito professionale. Inevitabilmente il successo fa nascere invidie: sarà necessario difendersi da attacchi, ma gli astri sono tutti positivi, specialmente nel secondo semestre e avrete uno sprint in più d’energia fisica, conferito da un Marte ritrovato.

Amore, oroscopo 2023 di Branko: sentimenti contrastati per il Capricorno

Un amore un po’ contrastato nei primi mesi e fino a maggio inoltrato, quando finalmente Marte lascia l’opposizione e Giove entra in Toro: una posizione amica che influenza proprio la sfera affettiva, dice l’oroscopo Branko 2023 del Capricorno. Venere in Leone, da giugno, diventa esigente: se una relazione non ti soddisfa, potrai decidere di liberartene e le occasioni nuove non mancheranno! Il pianeta dell’amore arriverà in posizione ottima in ottobre, quando raggiungerà la Vergine, ma Giove e Urano proteggono per tutto l’anno con incontri fortunati e situazioni positive. Soltanto novembre è un po’ particolare: se sei single, ti spingerà a cercare situazioni un po’ strane e difficili da gestire, tuttavia dicembre chiude un anno fortunato con l’ingresso di Venere in Scorpione che ti riempirà di dolcezza, dice l’oroscopo Branko 2023 del Capricorno.

Lavoro, Oroscopo 2023 di Branko: Mercurio favorevole per il Capricorno

La sfera professionale è il vero fulcro di quest’anno fortunato. Si parte subito con Mercurio ben saldo nel tuo cielo: tutto l’anno il pianeta sarà favorevole, nel tuo segno o in segni di terra amici, ma il grande evento dl 2023 è l’ingresso di Saturno in Pesci: una posizione molto positiva, dice l’oroscopo Branko 2023 del Capricorno, che ti conferirà forza e risolutezza. L’ostilità di Giove, segno rigoroso che non ammette sviste burocratiche o legali, terminerà finalmente nell’ultimo tratto di maggio, quando il pianeta farà il suo ingresso in Toro: è arrivato il momento di risolvere problematiche della sfera personale e familiare riguardanti la casa o i beni. Luglio e agosto sono i mesi migliori in assoluto: non c’è un solo pianeta contro e sarai inondato di benefici in tutti i settori. Attenzione soltanto a un Marte un po’ ostile in settembre che però tornerà velocemente in posizione ottima a ottobre: la quadratura in Bilancia, sostiene l’oroscopo di Branko 2023 del Capricorno, parla di concorrenza e nemici invidiosi del tuo successo. Gli ultimi tre mesi dell’anno sono tutti in discesa e potrai finalmente tirare le somme di un anno decisamente positivo, dal punto di vista professionale e finanziario. Riposati un po’ a dicembre, te lo meriti!

Salute: cosa prevede l’oroscopo 2023 di Branko per il Leone?

I primi tre mesi risentono ancora dell’influsso di Marte in Gemelli che se da un lato dà molta resistenza per impegnarsi nel lavoro, dall’altra stanca e indebolisce: soprattutto gennaio può procurare mali di stagione, ma anche fastidi alla cistifellea, calcoli, coliche. Fortunatamente questo transito faticoso termina alla fine di marzo, promette l’oroscopo Branko 2023 del Capricorno, ma è a luglio che il pianeta rosso diventa decisamente tuo amico: la sua energia mancava dall’agosto del 2021! Avvertirai quindi benefici significativi, perché ti riprenderai da tutti gli “acciacchi” avuti fino a quel momento, ma anche l’eros sarà rinvigorito. Attenzione soltanto a Giove positivo, perché il pianeta dell’abbondanza ama abbondare anche a tavola: un po’ di movimento ti gioverà certamente, soprattutto nell’ultima parte dell’anno, suggerisce l’oroscopo Branko 2023 del Capricorno.











