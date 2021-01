Capricorno, Oroscopo Paolo Fox 2021/ Che anno sarà? Progetto importante

Capricorno, Oroscopo Paolo Fox 2021: Che anno sarà?

Passiamo al Capricorno seguendo l’oroscopo di Paolo Fox per il 2021. Molti hanno chiuso il 2020 con qualche risorsa in meno ma tante idee in più e c’è un progetto. Nel 2021 si dovrà mettere in regola quello che è andato male l’anno passato. C’è un marzo molto interessante per i sentimenti. Primavera e estate saranno in favore. Tra maggio e agosto arriveranno le occasioni migliori per il lavoro. Ci si dovrà ricollegare a quanto visto nel 2020 per ripartire più forte.

Oroscopo Amore: anno interessante secondo Paolo Fox e le sue previsioni

Amore: si tratta di un anno interessante in cui chi è solo potrebbe trovare davvero la persona giusta. Di certo è un momento in cui si potrà trovare la forza di svoltare con mesi molto interessanti come marzo, luglio e dicembre. A relativi stop seguono delle crescite che potranno portare a ottime svolte sotto diversi punti di vista. Agosto è il mese favorito per gli incontri.

Lavoro: crescita con grandi possibilità

Lavoro: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, professionalmente il 2021 è un anno che potrà dire qualcosa di interessante con una crescita e la possibilità di raggiungere livelli ottimali soprattutto tra maggio e settembre. Nel mese di ottobre ci potrebbe essere un piccolo calo fisiologico ma la fine dell’anno per il segno sarà un continuo e interessante crescendo.



