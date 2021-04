Capsula Crew Dragon sfiorata da oggetto non identificato/ Video “Pronti all’impatto”

Un oggetto identificato ha “sfiorato” la capsula della Crew Dragon di Space X, durante il viaggio di venerdì scorso della stessa capsula verso l’ISS, la Stazione Spaziale Internazionale. Il video è stato diffuso nelle scorse ore dal tabloid inglese Daily Mail, e racconta di come agli astronauti presenti sulla stessa navicella sia stato chiesto di indossare le tute presurizzate in quanto vi era la possibilità di un contatto.

Girano video po*no su Monte Batur, Bali/ Polizia gli dà la caccia: rischiano galera

Solo in seguito si è scoperto che il “rifiuto” spaziale entrato in rotta di collisione con la Crew Dragon è passato in realtà a 45 chilometri di distanza, e di conseguenza si è trattato di un falso allarme. A spiegarlo sempre al tabloid inglese è stato un portavoce del comande spaziale, il tenente colonnello Erin Dick, che ha fatto sapere: “Ci siamo subito resi conto che si trattava di un errore di segnalazione e che non c’era mai stata una minaccia di collisione perché non c’erano oggetti a rischio di collisione con la capsula”.

Pestaggio a 12enne disabile: denunciati tutti i bulli/ Venti ragazzini scuole Medie

CAPSULA CREW DRAGON SFIORA OGGETTO NELLO SPAZIO: L’ALLARME POI LA SPIEGAZIONE

Eppure l’allarme da Cape Canaveral era scattato: “Abbiamo bisogno che procediate immediatamente – la richiesta ai quattro astronauti sulla capsula – con la vestizione della tuta e assicurandovi i posti a sedere”. Un annuncio che era arrivato 20 minuti prima il possibile impatto, con l’equipaggio che ha quindi allacciato le cinture di sicurezza ed ha abbassato il visore sul casco, preparandosi ad un eventuale scontro. Solo in seguito, come detto sopra, la Nasa ha scoperto che l’oggetto non identificato sia volato lontano dalla Crew Dragon, circa 28 miglia di distanza (45 chilometri), quindi non vi è mai stato un reale pericolo di collisione. Secondo gli esperti sono migliaia i relitti spaziali orbitanti nella Terra, pezzi staccatisi da satelliti ma anche dalle varie navicelle che nel corso degli ultimi 70 anni circa si sono imbattute in voli verso la Luna o comunque lontani dal nostro pianeta.

6 settimane in una grotta senza luce/ 15 'cavie' dopo esperimento: “Fateci rientrare”





© RIPRODUZIONE RISERVATA