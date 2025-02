Captain America: Civil War, film su Italia 1 diretto da Anthony e Joe Russo

Lunedì 17 febbraio, andrà in onda in prima serata su Italia 1, alle ore 21:25, l’action fantasy dal titolo Captain America: Civil War.

Questa pellicola del 2016 è il sequel di Captain America: The Winter Soldier (2014) e vede tornare alla regia i fratelli Russo, diventati famosi a livello internazionale per avere curato le riprese di ben 4 capitoli di questa saga.

Le musiche di Captain America: Civil War sono invece realizzate dal compositore Henry Jackman, che aveva già collaborato con i registi in Captain America: The Winter Soldier (2014).

Nei panni dell’amatissimo supereroe Captain America troviamo nuovamente l’attore statunitense Chris Evans, ruolo che fino ad oggi ha rivestito per ben 11 progetti cinematografici Marvel.

Al suo fianco alcuni dei membri degli Avengers, in particolare: Robert Downey Jr. – “Iron Man”; Scarlett Johansson – “Vedova Nera”; Anthony Mackie – “Falcon”; Jeremy Renner – “Occhio di Falco”; Don Cheadle – “War Machine”; Elizabeth Olsen – “Scarlet Witch”; Paul Rudd – “Ant-Man” e Tom Holland – “Spider-Man”.

La trama del film Captain America: Civil War, tutti contro tutti

Captain America: Civil War è ambientato a distanza di un anno dalle vicende del primo capitolo.

Captain America, con il supporto di Vedova Nera, Scarlet Witch e Falcon, è pronto a contrastare i piani di Brock Rumlov, intenzionato a mettere le mani su un’arma di distruzione di massa custodita in un laboratorio in Nigeria. Ciò che nessuno poteva immaginare, però, è che durante la fuga il loro nemico decide di farsi saltare in aria, intaccando l’immagine impeccabile degli eroi.

A causa di questo evento, nascono i cosiddetti “Accordi di Sokovia”, che racchiudono una serie di limitazioni che il governo impone agli Avengers.

Proprio mentre questo patto sta per essere stipulato, un ordigno uccide il sovrano di Wakanda; l’erede al trono, Pantera nera, giura di catturare l’assassino di suo padre, il crudele Soldato d’Inverno.

Quando l’uomo sta per uccidere il criminale, però, viene fermato da Falcon e Captain America, e tutti e quattro vengono condotti in prigione dalla polizia. Durante questo periodo, Captain America capisce che Soldato d’Inverno era stato vittima di un lavaggio del cervello e riesce finalmente a farlo tornare in sé.

Intanto Iron Man, insieme a Vedova Nera, Visione, Spider-Man e War Machine, riesce a rintracciare il secondo gruppo di eroi e inizia una battaglia violentissima che vede gli Avengers combattere gli uni contro gli altri.

In realtà, ben presto Iron Man capirà che dietro i loro disaccordi si nasconde “l’HYDRA”, un gruppo nazista di stampo terroristico.