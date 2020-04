Captain America Civil War, Rai 2/ Cast e trama del film con Chris Evans (16 aprile)

Pubblicità

Captain America Civil War va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, giovedì 16 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2016 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Marvel mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla Walt Disney Studios Motion Pictures. La regia è stata affidata a Anthony e Joe Russo con soggetto di Joe Simon, Jack Kirby e Mark Millar mentre la sceneggiatura è di Christopher Markus e Stephen McFeely. Il montaggio è stato eseguito da Jeffrey Ford, le musiche della colonna sonora sono state composte da Henry Jackman mentre i costumi di scena sono stati firmati da Judianna Makovsky. Nel cast Chris Evans, Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie e Jeremy Renner.

Captain America Civil War, la trama del film

Ecco la trama di Captain America Civil War. Nell’anno 1991 in una location dell’Europa ed in particolar modo dell’ex Unione Sovietica un gruppo di soldati insieme ad una equipe medica sta per completare il trasferimento di un’energia particolare all’interno del corpo di Bucky Barnes trasformandolo in quello che verrà definito il soldato d’inverno. Il super combattente è stato programmato per poter seguire alla lettera gli ordini che gli vengono impartiti una volta evidenziato una sorta di parola magica. Il suo compito è quello di fermare una macchina per portare via alcuni importanti progetti che permetterebbero di creare nuovi soldati. Durante questa missione ferma l’automobile e soprattutto uccide quanti vi erano al proprio interno compreso il padre e la madre di Tony Stark. Tornando alle vicende del presente la storia riprende esattamente un anno più tardi dall’attentato che è stato scongiurato dagli Avengers nella città di Sokovia.

Capitan America in quella occasione aveva guidato altri componenti degli Avengers per fermare un mercenario interessato a mettere le mani su una potente arma. Una volta che il piano del mercenario sembrava destinato al fallimento quest’ultimo ha deciso di farsi esplodere in pieno centro causando la morte di diversi civili il che ha innescato enormi discussioni a livello internazionale sull’opportunità o meno di permettere agli Avengers di occuparsi di queste situazioni. Nel corso dei mesi c’è stato un deterioramento dei rapporti tra Avengers ed i componenti delle Nazioni Unite portando alla sottoscrizione di una sorta di regolamento che tuttavia Capitan America non ha intenzione di firmare annunciando il suo addio alla squadra. La vicenda si complicherà ulteriormente allorché, in occasione della firma di questo trattato nella città di Berlino, viene messo in atto un tentativo di omicidio alla quale perdono la vita numerosi civili e soprattutto capi di Stato tra cui il re di Wakanda. Le colpe vengono fatte ricadere sul soldato d’inverno ma in realtà si tratterà di un incredibile piano ideato da un uomo il quale vuole vendicarsi degli Avengers arrivando a farli distruggere tra di loro.



