Captain America Civil War/ Video, su Rai 2 il film con Chris Evans (oggi, 24 maggio)

Captain America Civil War animerà la prima serata di Rai 2 di oggi, 24 maggio, in programmazione dalle 21:20. Una produzione statunitense del 2016 che vede la regia di Anthony e Joe Russo che dirigono in modo sapiente gli attori nel terzo episodio delle avventure di Captain America. Per raggiungere un livello di qualità è stato impiegato un cast di attori di eccellenza quali Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Jeremy Renner, Daniel Brühl, Frank Grillo, Don Cheadle, Paul Bettany, Chadwick Boseman, Anthony Mackie, Tom Holland, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Emily VanCamp e Martin Freeman. L’ottima sceneggiatura di Christopher Marcus e Stephen McFeely nonché la colonna sonora di Henry Jackman completano questo capolavoro. Tra i tanti film tratti dai fumetti che trattano le gesta dei supereroi questo è uno dei più amati dal pubblico.

Captain America Civil War, la trama del film

La trama di Captain America Civil War vede Steve Rogers che si mette al comando della squadra di Avengers allo scopo di salvaguardare l’umanità e combattere il male. Purtroppo si verifica un incidente internazionali con diversi danni collaterali che rendono più difficile la posizione del team di supereroi con diverse esponenti politiche che chiedono che qualcuno supervisioni la squadra. In seguito a questa necessità, gli Avengers si trovano ad essere divisi in due opposte fazioni, una capeggiata da Steve Rogers e l’altra invece da Tony Starks. La prima si pone come obiettivo quello di fare in modo che gli Avengers restino liberi e non siano sottoposti a nessun tipo di ingerenza di tipo governativo mentre l’altra invece, in maniera del tutto inaspettata si trova a sostenere la linea governativa del controllo. Il tutto in un turbinio di emozioni e di effetti speciali che lasciano lo spettatore totalmente preso dalla trama.

