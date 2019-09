CAPTAIN AMERICA: IL PRIMO VENDICATORE, RAI 2/ Curiosità film con Chris Evans

Uno dei principali protagonisti di Captain America: Il primo vendicatore è l’attore britannico Dominic Cooper nato a Greenwich Il 2 giugno del 1978 in una famiglia composta da un un padre banditore d’aste è una mamma insegnante in un asilo locale. Fin da quando era un tenero bambino ha dimostrato una certa passione per il mondo della recitazione Tant’è che ha intrapreso questo percorso formativo studiando presto la celebre London Academy of Music and dramatic Art Tra l’altro riprendendo quella che era una vera e propria arte di suo nonno che è stato uno dei pionieri del cinema. La sua carriera cinematografica ha avuto inizio in maniera straordinaria nell’anno 2001 prendendo parte alle riprese del film La vera storia di Jack lo squartatore diretto da Allen e Albert Hughes. Nel corso della propria carriera ha inoltre partecipato a tantissimi film di un certo riscontro internazionale come nel caso di Mamma mia, Prison Escape, The History Boys, Tamara Drewe – tradimenti all’inglese, Marilyn, La leggenda del cacciatore di vampiri, Un ragionevole dubbio, Warcraft l’inizio, Stratton forze speciali e Mamma mia! ci risiamo.

Il film Captain America – Il primo vendicatore riempie il palinsesto televisivo di Rai 2 per la prima serata di oggi, giovedì 5 settembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata distribuita nei botteghini di tutto il mondo nel 2011 con la regia di Joe Johnson su soggetto basato sui fumetti della Marvel Comics mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata la versione cinematografica da Christopher Markus e Stephen Mcfeely. La fotografia è stata affidata a Kenny Johnson con le musiche che sono state scritte dal noto compositore italiano Alan Silvestri mentre la scenografia e frutta del lavoro di Rick Heinricks. Nel cast sono presenti numerosi attori piuttosto famosi come Chris Evans, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving, Hayley Atwell, Dominic Cooper e Stanley Tucci.

Captain America – Il primo vendicatore, la trama del film

Ci troviamo a New York nell’anno 1942, durante il secondo conflitto mondiale. Gli Stati Uniti stanno scendendo in guerra per fronteggiare l’avanzata nazista e soprattutto per ricacciare il tentativo di conquista da parte del Giappone. Tutti i giovani si stanno mobilitando nelle vesti di volontari per prendere parte al conflitto mondiale quindi dare il proprio contributo alla propria amata patria. Tuttavia per poter partire alla volta del conflitto mondiale necessari alcuni test attitudinali e fisici. Anche il giovane Steve Rogers vorrebbe partire come volontario per il conflitto alla volta del vecchio continente ma in ragione di un corpo effettivamente gracile viene scartato durante le visite mediche. Questo crea un enorme malcontento che tuttavia sarà ricompensato allorché farà conoscenza di uno scienziato tedesco che sta lavorando segretamente degli Stati Uniti d’America per portare avanti un progetto grazie al quale sarà possibile reclutare dei veri e propri super soldati. Lo scienziato decide di scegliere proprio Rogers come cavia per questo progetto in quanto seppur disponendo di un corpo esile è mosso da grande senso della patria ed inoltre appare molto leale. Il progetto prevede l’inserimento nel corpo di Rogers di un siero capace di aumentare in maniera esponenziale le potenzialità fisiche e mentali di una persona. Infatti non appena Rogers avrà deglutito il siero il suo corpo si trasformerà immediatamente diventando super potente e soprattutto aumentando la sua stazza e le dimensioni dei suoi muscoli. A questo punto Rogers potrà partire alla volta dell’Europa prendendo parte al conflitto ed in particolare dovrà contrastare un maggiore tedesco che in precedenza aveva ingerito il siero dello stesso scienziato che tuttavia si era dimostrato instabile presentando degli effetti collaterali. Il maggiore tedesco è entrato in possesso di un’arma straordinariamente potente che potrebbe permettergli di vincere il conflitto e soprattutto di diventare il padrone del mondo intero.

