Captain Newman/ Film drammatico oggi mercoledì 1 marzo su Rete 4

Captain Newman, la commedia drammatica di Rete 4 diretta da David Miller

Il film Captain Newman andrà in onda oggi mercoledì 1° marzo su Rete 4 alle ore 16,15. La pellicola, datata 1963, è diretta da David Miller e ha una durata di circa 126 minuti. Si tratta di una commedia drammatica, particolarmente apprezzata al tempo della sua uscita e che negli anni è diventata una piccola perla del cinema del ‘900.

Tra i protagonisti figurano i nomi degli attori Gregory Peck, Tony Curtis, Angie Dickinson e Bobby Darin. Attore particolarmente prolifico, soprattutto nel secolo scorso, l’interprete del protagonista Captain Newman, Gregory Peck, negli anni ha lavorato anche in film diretti da Alfred Hitchcock (Il caso Paradine) e, più di recente, da Martin Scorsese nel film Cape Fear – Il Promontorio della Paura. La sceneggiatura porta le firme di Richard L. Breen, Henry Ephron, Phoebe Ephron; la scenografia è invece opera di Alexander Golitzen, Alfred Sweeney e Howard Bristol. Le musiche sono frutto del lavoro del compositore Frank Skinner, mentre la fotografia è stata curata da Russel Metty.

Captain Newman, la trama del film

Il film Captain Newman, in onda oggi mercoledì 1° marzo su rete 4, segue le vicende del capitano Josiah J. Newman, che dà il nome al film. Newman è un medico dell’esercito degli Stati Uniti, operativo durante la Seconda Guerra Mondiale. A Newman viene assegnato un posto in un ospedale militare psichiatrico italiano; qui, il suo compito è occuparsi dei soldati (spesso molto giovani) affetti da problemi psicologici e neuropsichiatrici, come il disturbo post-traumatico dovuto alle brutture della guerra.

Newman, un uomo molto compassionevole e diligente nel suo lavoro, prende seriamente i disturbi mentali dei suoi pazienti. Ma il suo lavoro viene spesso ostacolato dai suoi superiori: ignoranti e retrogradi, vedono i disturbi mentali come un sintomo di debolezza da tenere nascosto. Tra i pazienti curati dal capitano Newman c’è in anche il soldato Jim Tompkins, un giovane pilota di caccia che ha perso il senno dopo aver assistito alla morte del suo migliore amico durante una missione aerea. Newman si interessa particolarmente al ragazzo e prova con tutta la sua competenza ed empatia ad aiutarlo a superare il trauma.

