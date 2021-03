Captain Phillips – Attacco in mare aperto/ Su Rai 1 il film con Tom Hanks (13 marzo)

Il film “Captain Phillips – Attacco in mare aperto” sarà trasmesso in prima visione su Rai 1 alle ore 21.25 di questa sera, sabato 13 marzo. Il film, del 2013, è stato diretto dal regista Paul Greengrass e si basa sull’autobiografia “Il dovere di un capitano” del capitano Richard Phillips. Il ruolo del protagonista principale è affidato a Tom Hanks, gli interpreti dei quattro pirati somali, antagonisti del Capitano, sono stati scelti tra non professionisti, dopo una selezione mondiale durata mesi. Il film racconta la vera storia del dirottamento della nave mercantile statunitense Maersk Alabama, avvenuto nell’aprile 2009: è stato il primo dirottamento di una nave da carico statunitense in 200 anni di storia navale. La colonna sonora del film è stata composta da Henry Jackman.

Captain Phillips – Attacco in mare aperto, la trama del film

Richard Phillips (Tom Hanks) vive nel Vermont con la moglie Andrea e i suoi due figli. Il capitano viene chiamato in missione e insieme al suo equipaggio parte a bordo della nave Maersk Alabama, diretta verso Mombasa, per portare cibo e apparecchiature per lavorare la terra alle popolazioni povere del Corno d’Africa. Durante una esercitazione, il capitano Phillips si accorge di due imbarcazioni che si stanno avvicinando alla nave. L’equipaggio si organizza per fronteggiare un possibile attacco da parte dei pirati. Per un problema alla barca l’assalto dei pirati non avviene, ma il giorno dopo i pirati riescono a salire a bordo. Il capitano viene preso in ostaggio dai quattro pirati che, a bordo di una lancia di salvataggio, voglio raggiungere la costa somala per ottenere il riscatto dell’ufficiale.



