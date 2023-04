Captain Phillips – Attacco in mare aperto/ Trama del film su Rai 2 con Tom Hanks

Captain Phillips – Attacco in mare aperto, il film su Rai 2

La programmazione televisiva di Rai 2 prevede per la prima serata di oggi, giovedì 30 marzo, alle ore 21:20 la messa in onda del film Captain Phillips – Attacco in mare aperto. Si tratta di una pellicola prodotta negli Stati Uniti nel 2013 da diverse case cinematografiche tra cui la Scott Rudin Productions. Il soggetto è tratto dal lato biografia del capitano Richard Phillips scritta da Stephan Tatty mentre la sceneggiatura porta la firma di Billy Ray.

La regia è stata firmata da Paul Greengrass, il montaggio è stato effettuato da Christopher Rouse, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Barry Ackroyd’ mentre le musiche della colonna sonora sono firmate da Henry Jackman. Nel cast figurano tra gli altri Tom Hanks, Barkhad Abdi, Catherine Keener, Michael Chernus, Faysal Ahmed, Mahat M. Ali e Barkhad Abdirahman.

La trama del film Captain Phillips – Attacco in mare aperto

Il comandante Richard Phillips (interpretato da Tom Hanks) vive nel Vermont con la moglie Andrea e i suoi due figli. L’uomo parte in missione al largo del Corno d’Africa a bordo della nave Maersk Alabama, diretta a Mombasa con l’obiettivo di portare aiuto alle popolazioni povere: l’imbarcazione, infatti, trasporta cibo e macchinari per coltivare la terra. Qualche giorno dopo, nel bel mezzo di una esercitazione, il comandate Phillips si rende conto che ci sono due imbarcazioni che si stanno avvicinando pericolosamente: pirati somali. L’equipaggio si prepara all’attacco mentre viene comunicata l’emergenza anche alla UK Maritime Trade Operation di Dubai. Il primo attacco va a vuoto, ma il giorno dopo la Maersk Alabama subisce un nuovo attacco e i pirati salgono a bordo…

