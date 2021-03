Captain Phillips, la storia vera del film/ Eroe oppure no? Il caso della Maersk Alaba

Storia vera del Captain Phillips

Captain Phillips: Attacco in mare aperto, il film ispirato ad una storia vera in onda su Rai1 questa sera, sabato 12 marzo 2021. La pellicola ispirata ad una storia vera, diretta da Paul Greengrass, vede nel cast Tom Hanks, Barkhad Abdi e Faysal Ahmed. Un film di genere drammatico, biografico, thriller, avventura uscito nelle sale nel 2013 e nominato ai Premi Oscar e va in onda per la prima volta in prima serata su Rai1. Il film si ispira alla storia vera e all’autobiografia di Phillips dal titolo “Il dovere di un capitano” e racconta racconta le vicende dell’equipaggio della nave Maersk Alabama in seguito all’attacco di un gruppo di pirati. La pellicola è ambientata nel 2009 e racconta la storia di Richard Phillips, il comandante della nave mercantile degli Stati Uniti Maersk Alabama che viene attaccata da un gruppo di pirati somali. Il capitano pur di salvare i suoi compagni si offre come ostaggio ai 4 pirati somali impedendo così che il cargo venga dirottato.

Dopo giorni di trattative, il 12 aprile del 2009 Richard Phillips viene liberato da un corpo d’élite dei Navy SEALs della Marina degli Stati Uniti dopo una lunga operazione che vede morire 3 dei sequestratori. Una volta tornato a casa, Richard Phillips è considerato un eroe a tal punto da essere ricevuto dal Presidente Barack Obama alla Casa Bianca. La sua storia poco dopo diventa anche un libro dal titolo “Il dovere di un capitano (A Captain’s Duty: Somali Pirates, Navy SEALS, and Dangerous Days at Sea)”.

Captain Phillips: Attacco in mare aperto: l’equipaggio contro l’eroe

Il film Captain Phillips: Attacco in mare aperto arriva nelle sale cinematografiche nel 2013 incontrando un grande successo sia da parte della critica che dal pubblico. La pellicola riceve anche nomination agli Oscar, ai Golden Globe e ai BAFTA, ma alcuni membri dell’equipaggio sono contrari all’immagine di eroe di Richard Phillips. “Phillips non era il grande leader che viene mostrato nel film. Nessuno voleva navigare con lui” è la testimonianza anonima di uno dei membri presenti a bordo della nave Maersk Alabama che rivela sul capitano – “non voleva averci nulla a che fare, perché non corrispondevano ai suoi piani. Era davvero arrogante”. non solo, l’uomo rivela: “Phillips non ha detto cosa voleva fare. Il suo piano era che quando ci avessero abbordati, noi alzassimo le mani e dicessimo: ‘Oh, ecco i pirati!’ e confessa che l’idea di nascondersi nella sala macchine è stato di Mike Perry, ingegnere capo, e non di Richard Phillips.



© RIPRODUZIONE RISERVATA