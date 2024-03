Car-T, produrle in India costa un decimo/ La terapia antitumorale più accessibile a livello globale?

Il costo di un trattamento di NexCar 19 prodotto da ImmoAct, azienda con sede a Mumbai, ha un costo compreso tra i 30.000 e i 40.000 dollari: costa un decimo rispetto ai prodotti commerciali presenti a livello globale. Si tratta di una terapia Car-T, con le cellule immunitarie ingegnerizzate impiegate nella terapia dei tumori del sangue. La terapia prevede un prelievo del sangue e l’isolamento di componenti immunitari noti appunto come cellule T. Queste vengono geneticamente modificate in laboratorio per esprimere un recettore, conosciuto come “Car”, sulla loro superficie.

Questa tecnica aiuta le cellule immunitarie a trovare e uccidere le cellule tumorali una volta che vengono re-iniettate nell’organismo. La prima Car-T è stata approvata negli Usa nel 2017 ma il costo è tra i 370.000 e 530.000 dollari, escluse le spese ospedaliere e i farmaci per gli effetti collaterali. Il trattamento sta mostrando risultati promettenti nella cura del cancro ma anche di malattie autoimmuni. Questo tipo di terapia potrebbe essere utilizzata per un’ampia gamma di tumori, circa il 90%. Il costo, però, è molto elevato, ma come abbiamo visto in India è molto più esiguo rispetto al resto del mondo: per questo la speranza è che la terapia possa essere prodotta a costi inferiori in altri Paesi rispetto agli Usa.

Car-T, perché in India la terapia è più economica

NexCar19 è stato approvato in India ad ottobre: sta trattando adesso circa due dozzine di persone al mese negli ospedali di tutto il Paese, come spiega Il Sole 24 Ore. Il team, per ridurre i costi, ha sviluppato e testato la terapia interamente in India, dove la manodopera è più economica rispetto ad altri Paesi ad alto reddito. In India, inoltre, per introdurre i Car nelle cellule T i vettori sono stati realizzati interamente dai ricercatori. I costi si sono ridotti anche nella produzione in serie di celle ingegnerizzate, evitando l’impiego di costosi macchinari automatizzati, e grazie al miglioramento del profilo di sicurezza della terapia.

Nelle terapie commerciali esistenti di Car-T, il frammento di anticorpo nella Car proveniente da topi e questo rende limitata la durata perché il sistema immunitario ad un certo punto lo riconoscerà come estraneo. In NexCar19, invece, i ricercatori hanno aggiunto proteine umane: questa modifica, come spiegato dagli scienziati, funziona e riduce gli effetti collaterali. La società vorrebbe poi ridurre ulteriormente i costi aumentando la produzione ed esportando la terapia in Messico.













