Cara con Fedez canta “Le feste di Pablo”/ “Viaggio mentale in musica” (Battiti Live)

Cara è pronta a calcare il palcoscenico di Battiti Live, la kermesse canora dell’estate televisiva con il singolo “Le Feste Di Pablo” cantato con Fedez. Ci sarà anche la giovanissima cantautrice originaria di Crema tra i protagonisti della seconda puntata in onda lunedì 3 agosto 2020 in prima serata su Italia 1 dove presenterà un brano dal sapore internazionale. Intervistata da InsideMusic ( data 13 marzo 2020), la giovanissima cantautrice ha raccontato come è nata questa canzone: “Le Feste Di Pablo” è nata in studio in maniera del tutto naturale con il mio produttore, Davide Simonetta, e con la collaborazione di SIXPM. Segue il filone del mio singolo precedente: è una canzone descrive lo stato d’animo della mia generazione. Si tratta di un brano che nasce da un viaggio costante tra la realtà e l’immaginato, è sempre un continuo invadere ed evadere da confini che si assottigliano così tanto che a volte abbiamo l’impressione che quasi non ci siano più. Da una parte si è disorientati e dall’altro lato questa condiziona rappresenta il bello dell’essere umano. La scelta del sound è stata indotta da questo viaggio mentale in musica, in cui viene mescolato il linguaggio cantautoriale ed un linguaggio internazionale”.

Cara, non solo Fedez…

Non c’è solo Fedez nella vita artistica di Cara, vero nome Anna Cacopardo, che si è avvicinata al mondo della musica sin da bambina. La musica, infatti, è stata da sempre una sua grandissima passione che ha coltivato e migliorato studiando canto e pianoforte all’istituto musicale Folcioni di Crema. Parlando di musica, la giovanissima Anna ha raccontato di essere stata sin da piccola una grandissima fan dei cantautore italiani: da Lucio Dalla a Fabrizio De André, mentre di apprezzare in ambito internazionale Jessie Reyez e Twenty One Pilots. Nel 2017 approda al Tour Music Fest di Mogol arrivando fino alla semifinale e nello stesso anno arriva alla finale di Area Sanremo Tour. Successivamente studia canto moderno presso l’Accademia di Musica NAM di Milano e debutta nel mondo della musica come interprete con il singolo “Mi serve”. Un brano che ha raccontato così a InsideMusic ( data 13 marzo 2020): “da quando è uscito “Mi Serve”, a livello personale e professionale mi sento molto maturata. Mi sento sempre più forte anche dal punto di vista del “viaggio in musica” che mi sto costruendo giorno per giorno, pur mantenendo lo stesso stato d’animo di cui canto proprio in “Mi Serve”. Dopo il successo de “Le Feste Di Pablo” di Fedez, la giovane interprete ha tantissimi progetti per il futuro: “la mia priorità in questo momento è lavorare alla creazione di tanti nuovi brani in studio con i miei produttori. Per quanto riguarda un vero e proprio tour, non ci abbiamo ancora pensato perchè giustamente stiamo scrivendo tanti pezzi diversi”.



