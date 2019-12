Cara Delevingne, dedica alla fidanzata Ashley Benson/ Baci nella vasca: “Io e te…”

Colpo di scena nel mondo del gossip internazionale e per i fan delle serie tv e di Pretty Little Liars. Da settimane ormai si parla della liason tra Cara Delevingne e Ashley Benson con tanto di annuncio (mai confermato) di matrimonio in gran segreto, e adesso? In occasione del compleanno dell’attrice e star della famosa serie Freeform, la Delevingne ha pensato bene di usare i social per farle una dedica speciale postando alcune foto che le ritraggono insieme a cominciare da un bacio nella vasca da bagno e due mani intrecciate davanti ad un panorama mozzafiato. Scatti intimi e privati che sono finiti sui social e che sono stati pugni di emozioni allo stomaco per i fan della coppia. Finalmente abbiamo avuto modo di vederle insieme ufficialmente fidanzate e felici e questo non poteva essere che una gioia per i fan che da settimane attendono un loro cenno. Come se queste foto non fossero abbastanza, la dedica di Cara ha fatto il resto.

LA DOLCE DEDICA DI CARA DELEVINGNE ALLA FIDANZATA ASHLEY BENSON

La modella ha esordito con un “Buon compleanno Ashley” in occasione del suo trentesimo compleanno e poi ha continuato: “C’è così tanto che potrei dire, ma qualcosa che amo e adoro di più di noi è che non ho bisogno perché tu LO SAI e questo è tutto ciò che conta. Al mondo siamo solo io e te. Stare con te è il mio posto sicuro. Mi lasci essere sciocca, mi lasci essere selvaggia e permetti che io mi senta libera, sicura e curiosa”. Niente di più dolce a detta dei fan che si sono sciolte alle parole della modella che ormai condivide la sua vita con l’attrice da oltre un anno. Alle sue parole la Benson ha risposto: “Love you my choonchie pet. My best friend. My kween. Vi siete persi lo scatto e la dedica? Eccolo di seguito:





