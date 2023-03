Cara Delevingne: “Ho vissuto una crisi esistenziale”/ “Non dormivo e non stavo bene”

Cara Delevingne si è raccontata sulle pagine di “Vogue” nell’edizione di aprile 2023. La modella e attrice ha parlato delle sue dipendenze e dell’equilibrio ritrovato dopo un periodo non tranquillo della sua vita. A 10 anni, le furono prescritti dei sonniferi per dormire, mentre a 15 ha avuto un esaurimento nervoso. Dopo la pandemia e della perdita della nonna, con la quale aveva un rapporto molto stretto, ha vissuto dei momenti non semplici, arrivando ad abusare di alcol e droga.

Lo scorso settembre, la 30enne era stata immortalata fuori dall’aeroporto Van Nuys mentre vagava con calzini sporchi e senza scarpe. I fan si sono preoccupati per la sua salute: la modella sembrava avere gli occhi neri e affossati. La modella inoltre non sembrava in grado di controllare i movimenti del suo corpo. Cara ha spiegato di aver mentito a se stessa sulla sua salute: solo quando si è vista nelle fotografie dell’aeroporto si è resa conto di aver bisogno di aiuto. “Non dormivo. Non stavo bene” ha spiegato. “È straziante perché pensavo di divertirmi, ma a un certo punto ho pensato, ‘Okay, non ho un bell’aspetto'”, ha proseguito l’attrice. Nell’intervista, Cara ha rivelato di aver vissuto “Una completa crisi esistenziale” durante la pandemia, nella quale è arrivata anche la rottura con Ashley Benson.

Cara Delevingne: “Avevo solo bisogno di supporto”

Grazie alle foto che hanno allarmato i fan, Cara Delevingne si è resa conto di non stare bene, come rivelato a “Vogue”: “Sai, a volte hai bisogno di un confronto con la realtà, quindi in un certo senso quelle foto erano qualcosa per cui essere grati”. La modella ha confessato di aver avuto molte relazioni “superficiali” perché avrebbe trattenuto le sue emozioni per non “pesare” su nessuno e per la sua paura dell’abbandono. Ha poi spiegato di non aver pianto mai davanti ai suoi amici: “Da settembre avevo solo bisogno di supporto. E i miei vecchi amici che conosco da quando avevo 13 anni, sono venuti tutti e abbiamo iniziato a piangere. Mi hanno guardato e hanno detto: ‘Ti meriti una possibilità di provare gioia’”.

Attraverso la terapia, Cara si è impegnata in un percorso duro e impegnativo: “Prima ero sempre alla ricerca della soluzione rapida della guarigione, andare a un ritiro di una settimana o a un corso per traumi, diciamo, e questo mi ha aiutato per un minuto, ma non è mai arrivato veramente al nocciolo, le cose più profonde”. Ora l’attrice sa che la sua guarigione non avverrà “da un giorno all’altro” ed è consapevole che sarà un impegno per tutta la vita. “Non è così semplice. Non succede dall’oggi al domani…. Ovviamente voglio che le cose siano istantanee – penso che questa generazione in particolare, vogliamo che le cose accadano rapidamente – ma ho dovuto scavare più a fondo”. Oggi la modella è sobria da circa quattro mesi grazie anche al rehab.













