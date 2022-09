Cara Delevingne, Margot Robbie in lacrime per lei/ Voci: “Non mangia e non si lava…”

Preoccupano le condizioni di Cara Delevingne, modella e attrice inglese di trent’anni. Stanno facendo letteralmente il giro del mondo le foto che la mostrano scalza all’aeroporto di Los Angeles lo scorso 5 settembre, con i capelli in disordine, in stato confusionale e sporca. Addirittura, l’autorevole tabloid britannico “The Sun” ha riferito che Cara Delevingne sarebbe stata fatta scendere dall’aereo privato di Jay-Z “perché arrivata con due ore di ritardo e senza scarpe, con i calzini sporchi e in un evidente stato confusionale, tanto che non riusciva nemmeno a controllare i movimenti”.

Sembra altresì che durante il Festival Burning Man, tenutosi dal 28 agosto al 5 settembre in Nevada, Cara Delevingne non si sia lavata per diversi giorni e non abbia neanche mangiato, tanto che sui social e anche su TikTok si moltiplicano le richieste d’aiuto nei suoi confronti da parte dei suoi fan, che temono di essere vicini a un nuovo caso Winehouse.

CARA DELEVINGNE, MARGOT ROBBIE IN LACRIME PER LEI: COSA STA SUCCEDENDO?

Sempre dagli Stati Uniti d’America rivelano che la famiglia di Cara Delevingne sarebbe fortemente in ansia per le sue condizioni di salute, tanto fisica quanto mentale, e infatti l’amica Margot Robbie è stata vista recarsi a casa della supermodella nei giorni scorsi, portando con sé una busta trasparente e contenente – pare – prodotti per l’igiene intima.

Il punto è che la situazione sembrerebbe essere alquanto seria, visto che il “Daily Mail” evidenzia che Robbie sarebbe stata avvistata alle 17, a due ore dal suo arrivo presso l’abitazione di Cara Delevingne, mentre usciva dall’edificio tra le lacrime e in preda a un evidente sconforto, che certo non lascia presagire nulla di buono. Sicuramente i suoi affetti più cari giocheranno un ruolo determinante in questa partita che Cara pare avere ingaggiato contro uno stato psicofisico che la starebbe rendendo meno padrona di sé, distaccandola gradualmente dalla realtà.

