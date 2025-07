Aumentano rumors e speculazioni riguardo alla nuova edizione del Grande Fratello, il programma di Canale Cinque potrebbe vedere nel cast anche la tikokter Cara. Intervenuta sui social nelle scorse ore, la ragazza ha lasciato intendere che potrebbe prendere parte al reality. Non è chiaro ancora quale, visto che come ormai noto, il programma di sdoppierà in una edizione condotta da Simona Ventura e che vedrà la partecipazione di soli nip, e una versione gold affidata invece ad Alfonso Signorini e che vedremo su Canale Cinque da gennaio. Ma come è nata la voce riguardante la presenza nel programma di Cara?

La tiktoker Cara ha infatti postato nelle scorse ore un breve filmato sui suoi profili e ha lasciato intendere che potrebbe far parte del cast della nuova edizione del reality di Mediaset. L’influencer ha infatti affermato: “Ti conviene guardare il GF quest’anno”. Vedremo dunque se sarà davvero così o se si tratta di una boutade.

Cara al Grande Fratello: in arrivo la doppia edizione

Il programma di Canale Cinque sarà suddiviso in due, Cara potrebbe prendere parte a una delle due edizioni del Grande Fratello, che tornerà un po’ alle origini, come comunicato da Pier Svilio Berlusconi in sede di presentazione dei palinsesti.

E non è mancata anche una pesante frecciatina di Berlusconi ai due reality La Talpa e The Couple, arrivati in tv con grande attesa ma che si sono conclusi nel peggiore dei modi: “The Couple e La Talpa sono due dei prodotti più brutti che abbia mai visto in televisione – ha spiegato Pier Silvio Berlusconi, che ha rivelato di essersi arrabbiato molto per questo motivo” ha tuonato il figlio del Cavaliere augurandosi di non vedere mai più format simili in tv.

