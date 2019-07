Carabiniere ferito a Terni: colpi d’arma da fuoco/ Video, follia durante controllo

Un carabiniere è rimasto ferito a Terni, dopo che un uomo gli ha sparato ad un piede con un colpo di pistola. L’episodio, raccontato dai colleghi dell’edizione online de Il Messaggero, si è verificato di preciso attorno alle ore 12:00 di stamattina, venerdì 19 luglio, nel centro della città umbra, precisamente all’incrocio fra viale Eugenio Chiesa e via Curio Dentato. Dalla ricostruzione effettuata pare che alcuni poliziotti abbiano fermato un uomo che stava circolando con la propria bicicletta, per un classico controllo. Peccato però che questi, invece, di esibire i documenti, abbia dato in escandescenza, iniziando a dare vita ad una serie di comportamenti ben al di sopra delle righe: si sarebbe infatti tolto la maglietta dopo di che si sarebbe scagliato contro i due poliziotti, un uomo e una donna, colpendoli con dei calci e dei pugni. In fondo il video di quanto accaduto

CARABINIERE FERITO A TERNI: COLPI D’ARMA DA FUOCO

Le forze dell’ordine hanno quindi chiesto l’intervento dei rinforzi, e poco dopo sono giunti i carabinieri, nonché i vigili urbani. Nessuno riusciva a tenere fermo l’uomo, che nel frattempo aveva aumentato ancora di più la sua ira, e approfittando di un momento di distrazione nella colluttazione, è riuscito a prendere la pistola di un carabiniere, esplodendo quattro colpi all’indirizzo dei militari. Fortunatamente solo uno di questi ha colpito un esponente delle forze dell’ordine, ferendolo al piede (certi organi di informazione parlano di arti inferiori, forse le gambe). Subito dopo sono stati chiamati i soccorsi, e l’uomo è stato ricoverato presso il pronto soccorso del posto, ma non è in pericolo di vita, come confermato anche dal comandante della compagnia locale, Davide Rossi. In ospedale è finito anche l’uomo che ha ferito il militare, mentre gli altri agenti intervenuti non hanno avuto bisogno di cure. Sembrerebbe che a salvare la vita al carabinieri sia stato uno degli uomini delle forze dell’ordine, che durante la colluttazione ha prontamente abbassato la mano dell’aggressore che stava facendo fuoco con l’arma rubata ad altezza uomo. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DELL’AGGRESSIONE A TERNI





