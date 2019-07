Carabiniere, foto bendato in caserma/ Lega “non lui vittima”, Mentana “siete pirla”

La foto di Christian Gabriel Natale Hjort bendato e ammanettato in caserma dopo esser stato arrestato per l’aggressione e omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega – assieme all’amico Finnegan Lee Elder – sta facendo il giro del web e della politica: le polemiche sollevate dalla pubblicazione della foto, scattata da qualche militare in caserma (come successo già con Cesare Battisti il giorno dopo la sua estradizione in Italia, ndr) sono letteralmente esplose e da Salvini al Pd, finanche al direttore Enrico Mentana su Instagram sono piovute centinaia di critiche, invettive e attacchi incrociati. Prima i fatti: dopo la confessione di Elder, che materialmente dovrebbe aver ucciso il militare con 8 coltellate nella notte tra giovedì e venerdì, i due studenti americani vengono portati in caserma e torchiati fin che non sarebbe arrivata l’ammissione di colpevolezza. Nell’immagine diffusa sui social, Natale Hjort viene bendato mentre viene interrogato in caserma, con le mani legate e capo chinato: dopo che la foto è stata data ai colleghi de La Stampa, la Procura di Roma è intervenuta aprendo una inchiesta ufficiale che potrebbe portare all’apertura normale di un fascicolo di indagine.

FOTO CHOC IN CASERMA, MENTANA ESPLODE SU INSTAGRAM

L’Arma dei Carabinieri ha deciso di sanzionare il responsabile, per ora ignoto, e all’Adnkronos confermano «sarà immediatamente spostato a un reparto non operativo». I pm della Capitale attendono un’informativa mentre i carabinieri hanno avviato un’indagine interna, ma nel frattempo la polemica politica si allarga: la Lega sui propri canali social scrive pubblicando l’immagine «Alcuni giornali sostengono che si tratti di una FOTO CHOC, voi che cosa ne pensate?». Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini a corredo della foto attacca «A chi si lamenta della bendatura di un arrestato – afferma -, ricordo che l’unica vittima per cui piangere è un uomo, un figlio, un marito di 35 anni, un Carabiniere, un servitore della Patria morto in servizio per mano di gente che, se colpevole, merita solo la galera a vita. Lavorando. Punto». Il Pd replica con Andrea Marcucci (senatore dem) e su Twitter rilancia «Orrore per la foto dell’indiziato bendato. Orrore per l’uso che ne sta facendo il partito del ministro dell’Interno. Salvini non ci porterà in Sud America». Attacca la Lega e chi ha scattato la foto anche Ilaria Cucchi, sorella di Stefano morto in caserma in circostanze indegne dopo un probabile pestaggio di alcuni uomini delle forze dell’ordine «Queste sono cose che non devono accadere. Di qualsiasi cosa si possa essere accusati e qualunque sia la nazionalità. Il mio pensiero va comunque alla famiglia del vice brigadiere», racconta all’Adnkronos. A “chiudere” la parentesi politica attorno ad un dramma nel dramma, ci pensa Enrico Mentana che prima scrive su Instagram «1 il vicebrigadiere Cerciello Rega era un uomo d’oro 2 chi l’ha ucciso ha compiuto un atto bestiale 3 questa foto del ragazzo bendato e ammanettato è una vergogna per lo stato di diritto e un boomerang processuale»; poi davanti ad alcuni commenti che criticano l’insofferenza del giornalista per tale foto, ribatte «solo un cretino non capisce che questo trattamento oltre a essere illegale fornisce numerosi aiuti alla difesa». A chi poi risponde ulteriormente, Mentana lo bolla come “cretino” e assai di più: «siete dei pirla».

