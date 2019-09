Carabiniere ucciso a Roma, Varriale/ “Io e Cerciello senza tesserino e in bermuda”

Proseguono senza sosta le indagini in merito all’omicidio del povero Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso a coltellate nella notte del 26 luglio scorso in quel di Roma. Al momento risultano essere iscritti sul registro degli indagati i due giovani studenti americani, in vacanza nella capitale, Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, attualmente rinchiusi in carcere. Come sottolineano i colleghi di TgCom24.it, sono svariati i punti su cui bisogna ancora fare chiarezza, e stando agli ultimi dettagli emersi il mistero sembrerebbe ingarbugliarsi ulteriormente. Andrea Varriale, il collega che era con Cerciello, anch’egli ferito durante la colluttazione, ha spiegato che erano in bermuda, disarmati e senza il tesserino di riconoscimento, nel momento in cui hanno fermato i due statunitensi.

CARABINIERE UCCISO A ROMA, LA DICHIARAZIONE DI VARRIALE

In base a quanto riporta Open, Varriale avrebbe proferito precisamente tali parole al procuratore durante l’interrogatorio: “Anche la mia pistola era nell’armadietto. Eravamo in borghese con bermuda e maglietta, l’arma si sarebbe vista”. Un racconto che di fatto smonta la tesi che i due militari dell’arma si sarebbero qualificati, facendosi identificare in maniera chiara, prima di presentarsi ai due giovani ragazzi americani, e che nel contempo asseconda la versione degli arrestati, che hanno sempre spiegato di essersi trovati davanti due sconosciuti e di aver reagito per paura. Entrambi i carabinieri non avevano con se nemmeno le manette; Cerciello aveva solamente un marsupio in cui vi erano delle chiavi, alcune monete, carte da gioco e una banconota. Negli ultimi giorni è intanto emerso un nuovo filmato di una telecamere di sicurezza presente in zona, che andrebbe a coprire il buco di 24 minuti passati dal momento in cui Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth escono dall’albergo, fino all’appuntamento con Sergio Brugiatelli, l’intermediario del pusher a cui avevano rubato il borsello poche ore prima a Trastevere.

