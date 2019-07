Carabiniere ucciso “Elder drogato”/ Misteri inchiesta “Qualificato CC e accoltellato”

Carabiniere ucciso, nuovi aggiornamenti sulla drammatica morte di Mario Cerciello Rega. Il giorno dopo i funerali di Somma Vesuviana, la conferenza stampa al Comando provinciale dei Carabinieri di Roma per fornire i dettagli sul delitto del vice brigadiere alla presenza del procuratore Michele Prestipino e del comandante provinciale dei carabinieri di Roma Francesco Gargaro. Diversi i misteri dell’inchiesta sorti nel corso delle ultime ore: secondo una ricostruzione de Il Messaggero, Cerciello e il collega Varriale erano in Piazza Mastai – luogo in cui ci fu lo scambio tra il killer Elder Finnegan Lee, Gabriel Christian Natale Hjorth e il pusher Sergio Brugiatelli – quasi un’ora prima della telefonata al 11. Il quotidiano capitolino evidenzia che i due agenti erano stati contattati da quattro colleghi in borghese, tra cui un superiore, che dissero all’uomo derubato dello zaino di chiamare la centrale dei CC. Sul posto sarebbe stata inviata un’automobile con uomini in divisa, poi mandati via poiché l’operazione dle recupero spettava ai due carabinieri in borghese.

CARABINIERE UCCISO: “STOP OMBRE E MISTERI”

«Stop presunte ombre e misteri», le parole del comandante provinciale Francesco Gargaro in conferenza stampa, che ha confermato poco dopo che «l’indicazione del fatto che fossero stati due maghrebini a commettere il furto è stata data da Brugiatelli», Prestipino aggiunge che lo ha fatto «per timore di dire che conosceva gli autori dell’omicidio». Gargaro ha poi ricostruito l’aggressione dei due americani nei confronti degli agenti: «Nel momento in cui si sono qualificati come carabinieri sono stati immediatamente aggrediti dai due: si tratta di pochi attimi, dove il carabiniere Varriale è stato sopraffatto e buttato a terra. Sentendo urlare il collega, si è girato ed ha visto l’immediata fuga anche dell’altro», evidenziando che nei paraggi «c’erano 4 pattuglie, che non dovevano essere visibili per non pregiudicare l’operazione e che sono intervenute pochi minuti dopo l’allarme».

CARABINIERE UCCISO: “ELDER, MIX DI ALCOL E DROGA”

Il comandante provinciale Gargaro ha sottolineato poco dopo che non c’è stata possibilità di usare le armi, né per il carabiniere Varriale né per Cerciello Rega, che «non aveva la pistola, l’aveva dimenticata». Il vice brigadiere infatti non aveva con sè l’arma d’ordinanza, con Gargaro che ha tenuto a precisare: «è stata probabilmente una dimenticanza, ma ciò non toglie che non aveva alcuna possibilità di reagire». E ha affermato a chi chiedeva del perchè Varriale non avesse reagito dopo l’accoltellamento: «Non c’è stato tempo di reagire, Andrea Varriale non poteva sparare ad un soggetto in fuga altrimenti sarebbe stato indagato per un reato grave». Il pubblico ministero Nunzia D’Elia ha poi risposto così ai cronisti che le chiedevano se i due americani, il killer Elder Finnegan Lee e Gabriel Christian Natale Hjorth, fossero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: «Entrambi gli indagati avevano assunto mix di alcol e droga».



