Interessante approfondimento da parte di Lucio Caracciolo negli studi di Otto e Mezzo, su La7: si parla di Gaza, Hamas e della Palestina

Il noto esperto di geopolitica Lucio Caracciolo è stato ospite di Otto e mezzo, talk di La7 condotto da Lilli Gruber, e nell’occasione si è soffermato sulla situazione di Gaza, la guerra fra Israele e Hamas in corso ormai da due anni.

Le prime parole di Caracciolo sono state sulle recenti manifestazioni in piazza pro Palestina che hanno visto numerosi scontri fra manifestanti e forze dell’ordine in particolare a Milano: “Credo che sia una cosa buona e giusta manifestare contro il massacro e il genocidio a Gaza – spiega – e so per cronaca che le parole usate dal presidente del consiglio, da quello del senato e dal leader della Lega nei confronti dei violenti di Milano non sono state pronunciate contro quello che sta succedendo a Gaza quindi mi pare che vi sia una certa discrasia. Come si fa a mettere insieme le violenze di Milano e le violenze di Gaza? Sono due cose completamente diverse”.

Lilli Gruber ha quindi incalzato sul suo ospite sul fatto che Giorgia Meloni non sembra esprimersi su Gaza: “Lei ha scelto di non parlare negli ultimi mesi di politica internazionale – la replica di Caracciolo – o ha scelto di dire le cose lasciando tutto così come è, forse perchè non riesce a trovare una posizione difendibile fra Trump e la destra americana che tra l’altro è divisa pure lei, e i leader europei a cui facciamo riferimento, ma francamente questo mi interessa poco, mi interesserebbe di più nel momento in cui c’è il massacro che facessimo qualcosa”.

Per Caracciolo si potrebbe ad esempio aiutare i palestinesi “evacuandoli se volessimo. Se si facesse una coalizione dei volenterosi fra i Paesi europei più importanti che andasse lì’ e si offrisse di portare via qualcuno già faremmo qualcosa di utile, se continuiamo a parlare di nulla non se ne esce”.

CARACCIOLO: “ISRAELE? IL MOSSAD SI E’ RIFIUTATO DI ATTACCARE IN QATAR…”

Quindi si è soffermato su Israele: “L’unica volta che Israele ha avuto un voto favorevole all’Onu è stato per far nascere Israele nel 1948 poi ho avuto solo condanne ma come tutte le condanne dell’Onu lasciano il tempo che trovano, ma questo è un altro discorso. Oggi c’è una sorta di consenso che mette in risalto quello che è l’auto isolamento di Israele ma anche le divisioni dentro Israele. Noi abbiamo un esercito il cui comandante è contrario all’operazione che sta conducendo, si è mai visto una cosa del genere?

E che dice che non è d’accordo con il suo primo ministro e viceversa; abbiamo il Mossad che rifiuta di fare l’operazione in Qatar e infatti fallisce; abbiamo sondaggi che dicono che oggi l’opinione pubblica sta cambiando e che diceoche l’opposizione oggi vincerebbe le elezioni. Il rischio è che si possa verificare una guerra civile, credo che i prossimi mesi non risolveranno la questione”.

Sulla questione Palestina Caracciolo ha aggiunto: “Non mi pare visibile una fine nei prossimi anni, se pensiamo a cosa era Hamas prima del 7 ottobre: oggi è un marchio internazionale riconosciuto da tutti, ci sono le bandiere di Hamas in giro per il mondo e questo certamente non è stato impedito da Israele, anzi il contrario.

CARACCIOLO: “ISRAELE E’ STATO FRA I GRANDI CREATORI DI HAMAS”

E ancora: “Israele è stato fra i grandi creatori di Hamas in funzione di anti Arafat e lo stesso Netanyahu se ne è vantato pubblicamente, poi per quanto riguarda il riconoscimento dello stato della Palestina a me non mi convince molto per la semplice ragione che si riconoscono le cose che esistono e sono più importanti i palestinesi di una inesistente Palestina, poi tutte le persone che dicono di riconoscere la Palestina penso che siano abbastanza coscienti che non sia un atto visibile in tempi storici anche perchè mancano i territori, che sono tutti presi da Israele e poi sul fronte palestinese non c’è uno che possa parlare per tutti.

Hamas e Fatah si sparano continuamente, nessuno vuol fare le elezioni, una parte degli abitanti di Gaza collabora con Israele a pagamento, i palestinesi di Israele non mi sembra che abbiano manifestato in favore dei palestinesi di Gaza o che abbiano fatto rivolte, quindi i palestinesi si decidano se vogliono essere una nazione e chi è il loro capo”.

Infine ha precisato: “Quella di Netantahyn è una campagna di annientamento di Hamas, una guerra che vuole tenere in vita il più possibile perchè corrisponde anche alla vita del suo governo ma che rischia di far saltare lo stato di Israele di cui lui è responsabile, quindi è oggettivamente contraria a Israele e mi stupisce che pochi israeliani abbiano avuto il coraggio di dirlo fino ad ora”.