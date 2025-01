Le caramelle stanno decisamente spopolando negli ultimi anni grazie ai video su TikTok, e l’ultima moda è quella delle cosiddette spacca mascelle. Si tratta, come precisa Gambero Rosso, delle caramelle denominate Gobstopper o Jawbreaker (appunto spacca mascelle), che sono diventate famose grazie allo storico libro La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl, da cui sono stati tratti anche tre film di grandissimo successo. Javeria Wasim, una studentessa canadese, è l’ultima vittima di queste famigerate caramelle, visto che è finita in ospedale proprio per via di una frattura alla mascella causata da un dolcetto.

Dieta liquida di 3 giorni, il regime alimentare post feste/ Funziona davvero? I consigli dell'esperta

Si tratta di fatto di caramelle durissime, che sono impossibile da masticare, di conseguenza chi lo fa, incappa seriamente nel rischio di fratturarsi la mandibola o comunque qualche dente, non un fatto proprio piacevole. Proprio per questa loro caratteristica unica, le spacca mascelle sono divenute famosissime sui social, a cominciare da TikTok, dove sono comparse le classiche challenge, una sfida a chi riusciva appunto a masticare le stesse, mietendo diverse vittime. Javeria Wasin è una ragazza di 19 anni canadese, originaria di Toronto, già ribattezza “Jaw breaker girl”, proprio per via di quanto gli è accaduto.

SUPERMERCATI APERTI EPIFANIA 2025, OGGI 6 GENNAIO/ Esselunga, Coop, Conda: tutto l'elenco e gli orari

CARAMELLE SPACCA MASCELLE: DOPO IL MORSO DI UN DOLCETTO DA 8 CM…

A inizio dello scorso mese di dicembre la giovane ha deciso di gustarsi una caramella di ben otto centimetri che purtroppo per lei ha tenuto fede al suo nome. La vicenda è raccontata nel dettaglio dal Daily Mail, noto tabloid inglese, che precisa che la giovane aveva deciso di “esagerare”, assicurandosi un’edizione speciale del famoso dolcetto, appunto ancora più grande del normale, per poi farci un video da pubblicare sui social.

L’idea era venuta alla giovane dopo che aveva visto altri filmati online proprio sulle caramelle, ma nessuno era mai riuscito a mordere la versione maxi: perchè non provarci quindi? La 19enne ha quindi provato nell’impresa ma è andata decisamente malissimo, visto che l’unico video girato e pubblicato si è concluso con la bocca rotta e una visita di emergenza in ospedale.

Carbone dolce, ingredienti e ricetta dono della Befana/ Tradizione Epifania nelle calze di grandi e piccini

CARAMELLE SPACCA MASCELLE, COSA È ACCADUTO AD UNA RAGAZZA DEL CANADA

Nel filmato si vede la giovane vicino alle radiografie della sua mascella, in cui si nota la frattura, e la stessa che domanda ironica: “Se vi siete mai chiesti se una caramella spacca mascelle può davvero rompere le mascelle, è successo davvero”. La 19enne non è riuscita a rompere la sfera a metà nel tentativo di raggiungere la gomma da masticare che si trova al suo interno, ma l’ha semplicemente scalfita in superficie, ennesima conferma di quanto queste caramelle siano quasi come delle pietre.

Il risultato è stato che la ragazza si è fratturata appunto l’osso della mascella inferiore in ben due punti, oltre ad aver scheggiato un dente e rendendone un altro traballante, il tutto dopo un solo morso. La ragazza è stata costretta quindi a diversi interventi ospedalieri ed ora porta un apparecchio in attesa che il suo calvario sia finito. Ma non finisce qui perchè da circa un mese si ciba solo con cose liquide, così come raccontato dalla stessa su TikTok: forse era meglio lasciar perdere.