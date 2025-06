Sette giorni di prognosi per il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini, dopo che è intervenuto per sedare una rissa: i dettagli

Gravissima aggressione ai danni di Claudio Bolandrini, il sindaco di Caravaggio. Ha raccontato, come si legge su Fanpage, di essere stato aggredito dopo aver tentato di sedare una lite, finendo in ospedale. L’episodio si sarebbe verificato lo scorso 22 giugno nel centro storico della nota città bergamasca, famosa per il santuario della Madonna.

Secondo la ricostruzione, il sindaco di Caravaggio avrebbe assistito ad una lite, di conseguenza sarebbe intervenuto per sedare l’alterco ma a quel punto i litiganti, invece di calmarsi, sarebbero inveiti contro lo stesso primo cittadino, spingendolo contro un muro con la faccia rivolta allo stesso e un braccio dietro tenuto fermo da un uomo. L’aggressore avrebbe inoltre incolpato Claudio Bolandrini di un incidente che avrebbe messo a rischio l’incolumità della propria figlia e che sarebbe avvenuto poco prima. Il sindaco è stato in seguito portato in ospedale, ricevendo una prognosi di sette giorni, e al pronto soccorso sono finiti anche cinque ragazzi tutti minorenni e un 32enne.

CARAVAGGIO, SINDACO AGGREDITO IN STRADA: COSA E’ SUCCESSO

La rissa in strada sarebbe scoppiata domenica scorsa alle ore 21:30, quando il 32enne di cui sopra, originario del Nord Africa e già conosciuto alle forze dell’ordine, avrebbe incontrato un gruppo di minorenni, forse dei maranza, che erano appena usciti dall’oratorio di Caravaggio. Sembra che l’uomo, a bordo dell’auto, abbia in qualche modo sfiorato i ragazzi con il suo mezzo, di conseguenza sarebbe nato un alterco.

A quel punto il nordafricano sarebbe sceso dalla propria vettura per affrontare i maranza che hanno poi iniziato a chiedere aiuto. Ed è lì che è intervenuto il sindaco, che ha raccontato di aver cercato di calmare le acque fino a che il 32enne “mi ha strattonato – racconta lo stesso – per poi spingermi contro un muro e tenermi con un braccio dietro la schiena”.

CARAVAGGIO, SINDACO AGGREDITO: “MI ACCUSAVA DI SUA FIGLIA…”

Mentre lo aggrediva lo stesso uomo minacciava il sindaco, dicendogli che la “figlia rischiava di essere investita e che era colpa mia”, anche se non è ben chiaro a cosa si riferisse. Alla fine Bolandridi ha subito la distorsione di un braccio, come detto sopra dopa una prognosi di sette giorni e nella giornata di ieri ha presentato una denuncia contro il suo aggressore.

Nessuna conseguenza fisica invece per i ragazzini, tutti di età compresa fra i 14 e i 16 anni, evidentemente spaventati da quanto accaduto, mentre sarebbe rimasta danneggiata l’auto del 32enne durante appunto il parapiglia che si è venuto a creare. Solamente l’intervento dei carabinieri ha permesso di far tornare la situazione alla normalità, e sul posto si sono recate anche due ambulanze per prestare un primo soccorso alle numerose persone coinvolte in questa vicenda, che sembrerebbe ancora da chiarire fino in fondo. Staremo a vedere se nelle prossime settimane emergeranno ulteriori dettagli o meno.