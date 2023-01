Carbone dolce, tradizione e ricetta del dono della Befana/ Per bambini più “cattivi”

CARBONE DOLCE PER LA BEFANA: UN REGALO AI BAMBINI CHE NON SI SONO COMPORTATI BENE…

Il carbone dolce è una tradizione della festa della Befana: la notte del 6 gennaio, infatti, i bambini che non si sono comportati bene, riceveranno questo al posto dei cioccolatini e delle caramelle. L’usanza ha radici lontane, in quanto fa riferimento alle origini pagane di questa ricorrenza. In origine, la vecchietta sulla scopa era probabilmente una figura che simboleggiava Madre Natura e portava con sé abbondanza per i raccolti. Il carbone, in tal senso, riporta al fuoco che si accendeva la sera del 6 gennaio come elemento di buon auspicio. Le sue ceneri un tempo venivano sparse sul terreno per ingraziarsi la fertilità dei campi.

In alcuni casi, dunque, i campi restavano aridi e inceneriti, mentre in altri si arricchivano di frutti e di verdure. Nonostante ciò, il carbone viene comunque visto come simbolo di buon auspicio. È per questo motivo che ad oggi sono molti i bambini che sperano di ricevere il carbone dolce insieme alle leccornie dentro alla calza. Anche perché, è dolcissimo!

CARBONE DOLCE PER LA BEFANA: LA RICETTA PER PREPARARLO

Per coloro che non vogliono mancare alla tradizione della Befana e intendono dunque preparare il carbone dolce da inserire nella calza dei propri bimbi, soprattutto quelli che non si sono comportati bene, è allora arrivato il momento di andare a consultare la ricetta. È molto semplice: basta soltanto un quarto d’ora. Occorrono inoltre pochi ingredienti facilmente reperibili, ecco quali: 400 gr di acqua; 400 gr di zucchero; 100 gr di zucchero a velo; 1 albume; 1 cucchiaio di alcol puro per alimenti; 10 gocce di succo di limone; colorante nero; 1 cucchiaio di bicarbonato.

Innanzitutto, per preparare la glassa sarà necessario mischiare in una ciotola l’albume a temperatura ambiente e le gocce di limone, poi montare il composto e aggiungere man mano lo zucchero a velo. Successivamente dovremo aggiungere anche il cucchiaio di alcol e il colorante nero, prima di mescolare il tutto fino ad ottenere un colore omogeneo. Adesso è il momento di preparare uno sciroppo di zucchero colorato. In una pentola vanno messi l’acqua, lo zucchero e il colorante. Il composto dovrà essere cotto a fuoco medio per 10 minuti, senza mescolare. Dopo di ciò andrà unita la glassa con lo sciroppo, mescolando per pochi secondi. Andrà inoltre aggiunto un cucchiaino di bicarbonato. Infine, il preparato dovrà essere messo ad asciugare su un contenitore ricoperto di carta forno. Quando sarà pronto, sarà sufficiente tagliarlo e inserirlo nella calza.











