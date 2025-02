Carboni prestito chiuso, la situazione dopo l’infortunio

Nelle ultime ore tramite un comunicato della società l’Inter ha comunicato che Carboni prestito chiuso in anticipo in accordo con l’Olympique de Marseille dopo che questa estate su specifica richiesta dell’allenatore Roberto De Zerbi era stato ceduto in Francia in prestito per 1 milione con diritto di riscatto a 36 milioni e controriscatto in favore dei nerazzurri a 40 milioni, ad inizio ottobre dopo sole 4 presenze il giocatore si è infortunato per una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro terminando quindi in anticipo la stagione e impedendo ai nerazzurri di incassare la cifra del riscatto.

Pablo Longoria, presidente Marsiglia/ "Vogliamo essere l'anti-Psg, devo tutto a Paratici" (21 novembre 2024)

Carboni sta svolgendo la riabilitazione a Barcellona dove è stato operato dal professor Cugat, in accordo con l’Olympique de Marseille e l’Inter, e il suo rientro è previsto per aprile o maggio se tutto dovesse andare per il meglio. Con una decisione in comune tra entrambe le società Valentin Carboni ritornerà a Milano chiudendo in anticipo il prestito per controllare e gestire in prima persona il rientro del trequartista argentino e per provare ad averlo a disposizione per il Mondiale per Club per il quale verrebbe reintegrato in rosa.

Calciomercato Inter/ Carboni ad un passo dal Marsiglia. Marotta lavora sui rinnovi (26 luglio 2024)

Carboni prestito chiuso, il possibile futuro dell’argentino

Carboni prestito chiuso in anticipo ma ciò non significa che il suo futuro sia in maglia Inter, infatti la società nerazzurra vorrebbe riuscire anche nelle prossime finestre di mercato a piazzare il giovane attaccante per completare una piena plusvalenza che farebbe comodo alla società per finanziare i prossimi mercati, mentre la scorsa estate l’interesse era molto per via della ottima seconda parte di stagione in maglia Monza lo stop di quest’anno potrebbe allontanare alcune società che potrebbero non essere disposte a spendere la cifra richiesta dall’Inter per Carboni.

Roberto De Zerbi nuovo allenatore Marsiglia/ C'è l'intesa con il club. Manca l'ufficialità (25 giugno 2024)

Proprio per questo l’Inter sta già imbastendo una trattativa proprio con l’Olympique de Marseille per far tornare Valentin Carboni in Francia nella prossima stagione con un prestito con diritto di riscatto ma per una cifra minore rispetto a quella accordata per questa stagione. In alternativa Carboni potrebbe anche essere un’arma aggiuntiva per l’attacco di Inzaghi sempre con l’obiettivo di liberarsi di Arnautovic e Correa nella prossima stagione, in quel caso l’Inter si ritroverebbe con il solo Taremi in rosa, al massimo affiancato da Francesco Pio Esposito e potrebbe essere presa la decisione di investire su altre zone di campo mantenendo in rosa Valentin Carboni.