Carburanti 2023/ Nuovi aumenti da Pasqua in tutta Italia

Dopo l’annus horribilis, vale a dire il 2022, dove il rincaro dei prezzi dei carburanti per il consumatore ha raggiunto vette inimmaginabili, costringendo il governo a varare molti decreti per calmierare i prezzi (come il nuovo decreto carburante, la riduzione delle accise sulla benzina), anche nel 2023 la situazione, benché in miglioramento, ancora non è sulla via del miglioramento. Ma in concomitanza delle vacanze pasquali gi incrementi dei prezzi si sono registrati sia per la benzina che per il diesel. Ecco le variazioni registrate in Italia.

Carburanti 2023: le variazioni dei prezzi per Pasqua 2023

Più precisamente Staffetta quotidiana ha potuto registrare gli aumenti di aprile 2023 alle pompe di benzina diffuse nel belpaese, registrando un sostanziale incremento dei prezzi. Questo ha riguardato sia il diesel che la benzina che hanno visto un trend in rialzo in vista della Pasqua: IP ha aggiunto 1,5 centesimi al diesel e Q8 1,5 centesimi alla benzina.

I prezzi del diesel e della benzina in modalità self-service in Italia:

Il prezzo medio della benzina praticato al self service è di 1,876 euro al litro (+4 millesimi).

Il prezzo media della benzina praticato al self service dalle compagnie è di 1,879 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service delle pompe bianche è di 1,868 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service è di 1,772 euro al litro, (+ 1 millesimo).

Il prezzo medio del diesel praticato al self service per le compagnie è di 1,777 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service delle pompe bianche è di 1,760 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito è di 2,011 euro al litro (+4 millesimi).

Il prezzo medio della benzina praticato al servito per le compagnie è di 2,053 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito delle pompe bianche è di 1,928 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito è di 1,912 euro al litro (+1 millesimo).

Il prezzo medio del diesel praticato al servito per le compagnie è di 1,957 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito delle pompe bianche è di 1,822 euro al litro.

Carburanti 2023: metano e gpl

Per quanto concerne i costi del Gpl e quello del metano:

Il prezzo medio del gpl è di 0,787 euro al litro (-2 millesimi).

Il prezzo medio del gpl per le compagnie è di 0,795 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl alle pompe bianche è di 0,777 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl in autostrada è di 0,887 euro al litro.

Il prezzo medio del metano è di 1,673 euro al chilo (-2 millesimi).

Il prezzo medio del metano per le compagnie è di 1,665 euro al chilo.

Il prezzo medio del metano alle pompe bianche è di 1,679 euro al chilo.

Il prezzo medio del metano in autostrada è di 1,731 euro al chilo.

