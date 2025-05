Un controverso caso diplomatico destabilizza i rapporti tra Italia e Commissione Europea in merito ai carburanti green, con conseguenze che potrebbero rivelarsi determinanti per l’intera filiera produttiva dell’automotive europeo, mettendo a rischio oltre mezzo milione di posti di lavoro nei prossimi anni, se non si interverrà con decisione per correggere la traiettoria imposta da Bruxelles nel percorso verso la decarbonizzazione dei trasporti: al centro della controversia vi è l’eliminazione – definita da più parti “inspiegabile” – del riferimento ai carburanti green dal Piano d’azione automotive ufficialmente presentato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nonostante nelle bozze precedenti questa menzione fosse esplicita.

Questo cambiamento ha suscitato forti sospetti su possibili manovre interne all’esecutivo europeo, finalizzate a ostacolare l’alternativa italiana all’elettrificazione totale dei veicoli prevista dal 2035, come segnalato da Saverio Gaboardi, presidente del Cluster lombardo mobilità, durante la tappa milanese del “Tour d’Europe” dedicato alla promozione dei carburanti green ricavati da materie prime riciclate come oli esausti e scarti alimentari: un esempio concreto di economia circolare applicata ai trasporti, oggi oscurato da quella che viene letta da molti come una strategia imposta dall’alto.

Secondo Gaboardi, rivedere il piano europeo di transizione green per il comparto automobilistico non comporterebbe alcuna difficoltà tecnica o normativa e sarebbe sufficiente, ha spiegato, “aggiungere una virgola seguita dalla dicitura ‘biocarburanti inclusi’” al testo che, allo stato attuale, contempla unicamente la mobilità elettrica a partire dal 2035: questa formula, ha ricordato, era contenuta nelle bozze circolate il 4 marzo, ma è misteriosamente scomparsa nella versione definitiva resa pubblica il giorno successivo da Ursula von der Leyen.

Una rimozione che rafforza il sospetto di un intervento deliberato da parte di alcuni soggetti interni alla Commissione, finalizzato a sabotare l’inserimento dell’opzione italiana tra quelle ammesse per il conseguimento degli obiettivi climatici comunitari, e se questa dinamica venisse confermata, rappresenterebbe non solo uno schiaffo alle legittime aspettative italiane (che da tempo chiedono il riconoscimento del potenziale decarbonizzante deicarburanti green) ma anche un precedente che andrebbe contro il principio di neutralità tecnologica, che dovrebbe invece ispirare tutte le strategie europee in questa fase di forte vulnerabilità industriale, aggravata dalla concorrenza asiatica e dal declino di numerosi stabilimenti produttivi in Europa.

L’emergenza dei carburanti green mette a rischio il futuro dell’automotive: 500mila posti di lavoro verso la scomparsa

Il caso dei carburanti green e la crisi dell’automotive ha assunto ormai i contorni di un’emergenza non solo ambientale ma anche economica e sociale, come ribadito da Guido Guidesi, assessore lombardo allo Sviluppo economico e presidente dell’Alleanza delle 38 Regioni automotive europee che ha lanciato un appello affinché le istituzioni comunitarie affermino in modo chiaro e inequivocabile il principio di neutralità tecnologica, da lui indicato come l’unica via realmente efficace per conciliare l’urgenza della sostenibilità ambientale con la necessità di tutelare il patrimonio industriale e occupazionale europeo.

Il “Tour d’Europe” dei carburanti green, che ha attraversato vari paesi membri portando testimonianze e proposte concrete, si concluderà il prossimo 24 giugno con un evento a Bruxelles, dove verranno poste direttamente alla presidente von der Leyen e alla Commissione le richieste formali del settore in tema di biocarburanti e tecnologie alternative e Guidesi ha osservato che “la squadra si è allargata e rafforzata” proprio in questo momento di grave incertezza, lasciando intendere che il comparto industriale europeo non resterà in silenzio di fronte a un eventuale rifiuto delle istanze portate avanti negli ultimi mesi.

Alla tappa milanese del tour hanno preso parte alcune delle aziende più rappresentative del settore, tra cui Enilive, Iveco, Bmw e Bosch, affiancate da importanti associazioni come Anfia e Unem, tutte compatte nel sostenere il valore strategico dei carburanti green come alternativa disponibile e immediatamente applicabile alla trazione elettrica; Gianni Murano, presidente di Unem, ha ribadito che la battaglia per i biocarburanti è tutt’altro che conclusa in quanto questi sono già disponibili e, grazie a iniziative come questa, sarà possibile far sentire la propria voce nei luoghi decisionali dell’Unione.

Roberto Vavassori, presidente di Anfia, si è invece soffermato sull’importanza del sostegno istituzionale, spiegando che il governo italiano si sta dimostrando attento, ma serve una maggiore capacità di fare squadra con gli altri Stati membri per riuscire a influenzare realmente le scelte del Consiglio UE: una posizione che conferma la necessità di un’azione più coesa a livello comunitario per ottenere un riconoscimento effettivo del ruolo che i carburanti green possono svolgere nella transizione ecologica dell’automotive.