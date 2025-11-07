Piano Stip Ue, Bruxelles mette in campo un fondo da 2,9 miliardi per la ricerca e lo sviluppo di carburanti green da utilizzare nel trasporto marittimo

L’Unione Europea ha stanziato 29 miliardi per aumentare i carburanti green e le fonti di energia rinnovabile da utilizzare per il trasporto marittimo, un fondo che prevede investimenti mirati nella cosiddetta Blue Economy basata su sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente.

Il piano, che è stato approvato da Bruxelles ha come obiettivo limitare limitare la concorrenza da parte dell’India, e nel frattempo avvicinarsi al traguardo delle zero emissioni, che era stato fissato dall’Ente Marittimo Internazionale. Il termine ultimo infatti è previsto per il 2050, ma senza un sostegno finanziario al settore e soprattutto un cambio di mentalità sembrava difficile da raggiungere.

Con l’introduzione di questo progetto invece, come ha dichiarato il presidente di Federlogistica Luigi Merlo al quotidiano Il Mattino, sarà più probabile prevedere una fattibilità reale, alla luce delle politiche di transizione energetica volute dall’Europa. Principalmente perchè, per la prima volta vengono valutate soluzioni reali che prendono in considerazione sia i tempi che le varie situazioni, compresi i depositi nei porti.

Carburanti green per il settore marittimo, l’Europa mette in campo il piano Stip, Sustainable Transport Investment Plan che ha come obiettivo creare un fondo di investimenti per finanziare l’aumento della disponibilità di energie rinnovabili per il trasporto via mare fino al 2027. Per sostenere la transizione, che prevede il raggiungimento della neutralità a zero emissioni di carbonio entro il 2050, le risorse andranno a confluire su vari progetti.

In particolare, come spiega Shipping Italy, la maggior parte delle sovvenzioni, una quota superiore ai 2 miliardi, andrà alle alternative sostenibili, tra queste anche l’idrogeno per navigazione e aviazione, finanziato a parte con 300 milioni. Il resto poi sarà diviso tra ricerca e innovazione e altri programmi che includono lo sviluppo di carburanti di tipo sintetico.

La sperimentazione, già partita verrà quindi implementata esclusivamente su quelle materie che hanno già dimostrato di poter essere sfruttate senza ricorrere alla combustione, come: elettricità, biocarburanti, ammoniaca verde, metanolo e gas naturale liquefatto.