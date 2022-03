Carburanti, prezzi record benzina diesel: più alti del 2008/ Verde a 1.89 euro/litro

Volano i prezzi dei carburanti, a cominciare dalla benzina e dal diesel: a causa della crisi energetica, del rialzo dei prezzi in generale e della guerra in Ucraina, raggiunti livelli che non si vedevano da quasi 15 anni, precisamente dal 2008. A sottolineare l’argomento è l’edizione online dell’agenzia Adnkronos, che ricorda come, per via del conflitto in Ucraina, le forniture di greggio e dei prodotti raffinati dalla Russia sono di fatto bloccati. Il Brent sta andando verso i 120 dollari e le quotazioni di benzina e gasolio sono ormai “incontrollate”, con prezzi che stanno addirittura superando quelli record del 2008, nonché nel periodo 2012-2013.

A porre l’attenzione sul problema è in particolare Staffetta Quotidiana, che come ogni giorno, anche nella giornata di ieri ha rilevato i vari prezzi dei carburanti, sottolineando come Eni abbia aumentato di quattro centesimi al litro la benzina e il gasolio. Da IP, invece, l’aumento è stato di due centesimi al litro, sempre per benzina e gasolio, mentre da Q8 l’aumento è stato leggermente più contenuto, un solo centesimo. + 3 centesimi invece Tamoil, che nel contempo ha aumentato anche il Gpl di due centesimi.

CARBURANTI, PREZZI RECORD PER BENZINA E DIESEL: ECCO GLI ULTIMI RILEVAMENTI

Stando alle medie dei prezzi praticati in Italia e comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, alle ore 8:00 di ieri mattina (circa 15mila impianti), la benzina self service aveva un prezzo medio di 1.892 euro al litro, mentre il diesel era leggermente inferiore, 1.768. La benzina servita costava invece 2,015 euro/litro mentre con il diesel si scendeva a 1,896 euro/litro.

Per quanto riguarda gli impianti Gpl, invece, il servito veniva 0,831 euro/litro, mentre il metano servito stava a 1,814 euro/kg e il Gnl 2,160 euro/kg, Infine i prezzi sulle autostrade, a cominciare dalla benzina self service, in vendita a 1,974 euro/litro (servito 2,190); il gasolio self service stava a 1,862 euro/litro (servito 2,089), il Gpl 0,946 euro/litro, il metano 2,075 euro/kg, e infine il Gnl 2,152 euro/kg.

