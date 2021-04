Carceri italiane le più sovraffolate in Ue/ Aebi: “Amnistie non risolvono problemi”

Il Consiglio d’Europa boccia le carceri italiane. Secondo quanto indicato nel rapporto “Space”, quelle italiane sono le più sovraffollate dell’Unione Europea. I dati dello studio, che fotografa ogni anno la situazione dei sistemi penitenziari nei paesi membri dell’organizzazione paneuropea, non lasciano spazi a dubbi.

Il rapporto “Space” rivela che alla fine del gennaio 2020 in Italia c’erano 120 detenuti per ogni 100 posti. Il Paese peggiore d’Europa per quanto riguarda le carceri, superato però dalla Turchia che “vanta” 127 detenuti per ogni 100 posti. Per quanto riguarda gli altri Paesi europei, il Belgio è a 117 detenuti per ogni 100 posti, Francia e Cipro a 116 detenuti per ogni 100 posti, Ungheria e Romania a 113 detenuti per ogni 100 posti.

Carceri italiane le più sovraffollate in Ue

Marcelo Aebi, professore responsabile per il rapporto Space, ha spiegato che se si osservano i trend della popolazione carceraria in Italia dal 2000 «il Paese sembra avere due strade per risolvere la questione del sovraffollamento» nelle carceri: come riportano i colleghi dell’Ansa, la prima è quella di ridurre la durata delle pene, mentre la seconda è quella di costruire più prigioni. Il rapporto boccia le amnistie, «non risolvono il problema». Il problema del sovraffollamento delle carceri è tornato di moda giorni fa per l’aumento di focolai e contagiati: nonostante l’avvio della campagna vaccinale e le misure più restrittive prese all’interno delle mura, riporta Il Manifesta, le varianti Covid hanno causato un’impennata di contagi. Grande preoccupazione presso i sindacati di polizia penitenziaria, con l’Unione dei sindacati che ha invocato un’accelerata con i vaccini monodose.

